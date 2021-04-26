«Локальная экономика» в Красноярском крае активно набирает обороты

Фото: Минэкономики

В Красноярском крае реализуется новый для региона проект «Локальная экономика». Его основная цель – стимулировать экономическую активность в малых городах и сельских территориях. Основным механизмом такого проекта является развитие территорий на основе инвестиционных проектов. Финансирование проектов предполагает, что на каждые три рубля, вложенные инвесторами в развитие производства, край будет вкладывать один рубль на строительство и ремонт дорог, коммунальных и социальных объектов.

Сегодня в Красноярском крае осуществляются сразу 6 муниципальных комплексных проектов развития: «Стрелка» в Лесосибирске, «Тарай» в Канском районе, «Маринино» в Курагинском районе, «Миндерла-Карымская» в Сухобузимском, «Холмогорское» в Шарыповском, и «Ильичево-Синеборск» в Шушенском районе.

Фото: Минэкономики

Последний из перечисленных проектов, и он же первый из утвержденных лично губернатором края, был запущен в 2019 году. На сегодняшний день реализация идёт по плану, в этом убедился министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев во время своей недавней поездки в Шушенский район.

Ведётся масштабная стройка в Ильичёво. Там создается животноводческий комплекс на 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откорма бычков до мясных кондиций. Его инвестирует индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства Наталья Зубарева. Объем вложений - 2,9 млрд рублей.

Также к запуску готовится еще один животноводческий комплекс, по производству молока. Поставлять сырьё для компании ЗАО «Сибирь-1» будут 2010 голов. Объем вложенных инвестиций составляет 1,4 млрд рублей. Дополнительно будут внесены еще 118 млн рублей. Они пойдут на увеличение поголовья коров. Само строительство уже завершено, сейчас ведутся финальные работы по настройке оборудования.

- Шушенское – яркий пример очень больших инвестиции в сельскохозяйственные районы. Два предприятия двух поселков вложили почти 5 миллиардов рублей в современные технологические производства, где выпускается качественная конкурентоспособная продукция. Мы же работаем над тем, чтобы населенные пункты развивались вместе с инвестпроектами частных компаний. Всё идет так, как и задумывалось по комплексному проекту развития, - отметил министр экономики и регионального развития края Егор Васильев.

Фото: Минэкономики

Еще один проект «Маринино» Курагинского района предполагает инвестиции в 500 миллионов рублей в молочное животноводство. Государство в свою очередь планирует строительство в селе Маринино нового культурно-спортивного центра.

В МКПР «Тарай» Канского района, к примеру, предусмотрено вложение также почти 500 миллионов рублей инвестиций для реконструкции молочного комплекса, а взамен возрождение инфраструктуры деревень. Подобное предложено и для остальных проектов.

Как отмечают в краевом министерстве экономики, работа над территориальным развитием – приоритет в По итогам работы муниципалитетов в направлении по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата и развития конкуренции за 2020 год в пятерку лидеров вошли: Енисейский район, Идринский район, Ермаковский и Каратузский районы (с одинаковыми показателями), Дивногорск и Лесосибирск.

Рейтинг составляется для того, чтобы оценить насколько эффективно органы местного самоуправления работают над развитием конкурентной среды и улучшением инвестиционного климата.

Как подчеркивает министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев, рейтинг оценивает старания глав городов и районов края изменить жизнь на территории к лучшему.

- В Красноярском крае по поручению губернатора данный вопрос находится на особом контроле. Действия и усилия муниципалитетов имеют четко обозначенную цель, а именно – сохранение и создание рабочих мест. Это особенно актуально для муниципальных образований, где нет крупных предприятий, месторождений, федеральных трасс и других естественных условий инвестиционных преимуществ, - отметил министр.

Стоит отметить, что для министерства экономики и регионального развития Красноярского края при взаимодействии с муниципальными органами управлениями одним из важнейших приоритетов является реализация краевой политики территориального развития.