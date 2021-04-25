В Лесосибирске 12-летняя девочка забралась в трансформаторную подстанцию и получила разряд электротоком

В Лесосибирске 12-летняя девочка получила разряд электротоком. Фото: пресс-служба прокуратуры

ЧП в Лесосибирске: накануне, 24 апреля, там пострадала 12-летняя девочка. Ребенок получил серьезные травмы и находится сейчас в реанимации. Врачи лесосибирской городской больницы воздерживаются от прогнозов, но всем хочется верить, что девочка пойдет на поправку. Решается вопрос о том, чтобы переправить ее на лечение в Красноярск.

Что известно на этот час. Во дворе дома на улице Белинского компания детей играла в прядки. Недалеко от двора расположена трансформаторная подстанция. Судя по фотографии, на первый взгляд она защищена от проникновения: есть ограждение, металлическая сетка, замок на дверях. Однако девочка сумела проникнуть за это самое ограждение и открыла одну из кабинок, чтобы спрятаться. А там – 10 киловольт.

Фото: пресс-служба прокуратуры

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Инспекторы ПДН побывали в семье пострадавшей. Выяснили, что семья полная, многодетная, на учете не состоит и в целом претензий к ней нет. За исключением того, что родители не объяснили своим детям, что подстанция – место повышенной опасности.

Также проверку проводит и прокуратура. Прокурор Лесосибирска лично осмотрел место происшествия. И потребовал, чтобы собственник объекта – компания «Красэко» - немедленно исправил нарушение и исключил любой доступ посторонних к подстанции. Материалы проверки переданы в Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.