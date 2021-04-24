В Красноярске при пожаре на Ладо Кецховели погиб один человек

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Пожар разгорелся днем 24 апреля в Октябрьском районе Красноярска на Ладо Кецховели, 29. Как сообщает МЧС по Красноярскому краю, сообщение о возгорании поступило ведомству около 13 часов дня. На момент прибытия пожарных сильно дымились второй и третий этажи 9-этажного жилого дома.

В пожаре погиб один человек. Спасателям удалось вытащить его из огня, но мужчина, по всей видимости, надышался угарным газом. Выяснилось, что горели домашние вещи. Одна комната выгорела полностью. Причина воспламенения выясняется. На месте работает дознаватель МЧС.

В соцсетях сообщалось, что в доме горят квартиры на первом и десятом этажах. В МЧС эту информацию не подтвердили.

Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Ликвидация пожара – в 14:29 часов. Сотрудники МЧС спасли 18 человек, в том числе одного ребенка.

- К тушению пожара от МЧС России привлечено 29 человек и 8 единиц техники, - добавили в МЧС по Красноярскому краю.

Местная жительница рассказала, что пожар начался внезапно, а задымление распространялось быстро. Пожарные добрались до места происшествия оперативно – за 3 минуты. Жильцов быстро эвакуировали, а также вытащили мужчину, но спасти его не удалось.

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