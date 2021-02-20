Красноярские пожарные вынесли ребенка из огня

В пожаре погиб 1 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, в Красноярске произошел пожар в жилом доме. Загорелась одна из квартир в 9-этажном жилом доме по улице 60 лет образования СССР. Как сообщают в МЧС, есть погибшие.

- На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений был виден дым из окна на 8 этаже. По лестничным маршам огнеборцы спасли взрослого жителя и ребенка. 1 человек погиб, - рассказывают в ведомстве.

Сообщение о пожаре в диспетчерскую поступило в 19:28. Силами пожарных, возгорание локализовано в 19:52, полная ликвидация произошла в 20:08.

Сотрудники МЧС считают, что предварительной причиной пожара может быть короткое замыкание электропроводки. В результате пожара повреждены домашние вещи и мебель на площади 10 кВ.м.

От МЧС на возгорании привлечено 4 единицы техники и 16 человек личного состава.