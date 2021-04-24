В Красноярском крае старатели незаконно добыли золота на 346 миллионов рублей и загубили реку

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Как сообщает краевой СК, с марта по октябрь 2019 года в Северо-Енисейском районе Прииск Дражный под руководством 60-летнего управляющего директора без разрешения добывал золото на реке Колома. В итоге водоем был, по сути, загублен. Из-за нарушений правил охраны окружающей среды, реке сократилась кормовая база рыб, а также потерялись места нагула и нереста хариуса, ельца, гольца и других видов.

На уничтожении реки предприятие не остановилось. С октября 2019 по февраль 2020 года на другом участке Общество также без разрешения добывало драгметаллы. Результат оказался плачевен: произошло разубоживание недр и утрата запасов полезных ископаемых. Сумма ущерба составила 456 миллионов рублей. Кроме того, предприятие незаконно хранило и продавало золото. На этом «черные» старатели заработали 346 миллионов рублей.

Красноярские следователи возбудили сразу три уголовных дела: «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», «нарушение правил охраны и использования недр», «незаконный оборот драгоценных металлов».

В ходе расследования был проведен огромный комплекс действий: допрошены руководители и рядовые сотрудники Дражного, местные жители и даже представители контролирующих и надзорных ведомств.

Кроме того, силовики провели ряд обысков и осмотров на местах происшествия. Специалисты же провели бухгалтерскую и две комплексные эколого-гидробиологические судебные экспертизы.

- Наложен арест на драгоценные металлы, специальную технику указанного предприятия и имущество обвиняемого на сумму более 500 миллионов рублей. В рамках настоящего уголовного дела представителем потерпевшего и прокуратурой Северо-Енисейского района заявлен гражданский иск на общую сумму более 461 миллиона рублей, - добавляют в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Сейчас прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении управляющего директора Дражного. В ближайшее время материалы будут направлены в суд.

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