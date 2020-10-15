Намыли золотишка: в Красноярском крае прииск незаконно добыл 81 кг драгметалла на 346 миллионов рублей

В Красноярском крае конфисковали более 81 кг драгметалла на 346 миллионов рублей. Фото: МВД России по Красноярскому краю

«Это же Северо-Енисейский район, тут в любом месте тайги лопату в землю воткни – в золото попадете» - говорят местные жители. Что есть – то есть, золотых запасов в этих недрах в Красноярском крае лежит немало, не первый век добывают. А где золото, там всегда есть желающие нажиться незаконными способами.

Чаще это бывают старатели по нескольку человек – уходят потихоньку в тайгу и моют крупинки в реке. Особо «смелые» из числа работников рудников крадут понемногу уже добытого. А тут в поле зрения полиции попала целая артель, причем солидная – «Прииск Дражный».

Намывают они золото по-крупному: драгу в реку – движок гудит, вода льется, золото крупицам на лотках остается, только собирай его. Лицензия у артели есть – как-никак 22 года уже работают. А вот документов на разработку участка – не оказалось. Видимо, директор решил сэкономить время и деньги, пока кто-нибудь другой не занял новый богатый участок. А может, подумал: «Чего возиться, кто приедет проверять».

Драгоценный металл добывали с размахом - драгой. Фото: МВД России по Красноярскому краю

- Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с краевым Росприроднадзором и при силовой поддержке Росгвардии провели обыски в офисе и золотоприемной кассе, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции. – И обнаружили там шлиховое золото общим весом почти 25 килограммов стоимостью 76,3 миллиона рублей.

Но это еще не все. Выяснилось, что за два месяца – в январе и феврале этого года – на прииске добыли более 56 килограммов золота на 269 миллионов рублей. Итого – более 81 кг золота на общую сумму в 346 миллионов. С таким количеством незаконно добытого драгоценного металла красноярские полицейские ни разу не сталкивались.

Только вот документов на участок у компании не было. Фото: МВД России по Красноярскому краю

Все документы полиция передала в краевой следком, там возбудили уголовное дело. Помимо незаконной добычи золота руководству придется отвечать еще и за колоссальный ущерб для экологии. Старатели уничтожили кормовую базу в реке, тем самым были потеряны места для нереста ценных промысловых пород рыб – хариуса, гольца и других. Предварительный ущерб экологии составил более 70 миллионов рублей. Чтобы возместить все, что золотодобытчики незаконно добыли и уничтожили, была арестована техника на сумму около 400 миллионов рублей, сообщили КП в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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