Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 24 апреля 2021: число зараженных приближается к 70 тысячам Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные по коронавирусу в Красноярске и крае на субботу 24 апреля 2021 выглядят следующим образом. По информации регионального, оперштаба, за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 117 человек. За все время в регионе зафиксировано 69 539 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,2%.

Прирост случаев выздоровления также не стоит на месте. За минувшие сутки вылечился от ковида и покинул больницы еще 101 пациент. Общей сложности в Красноярском крае излечились от коронавируса 64 132 человек. Число активных случаев на 24 апреля 2021 – 5 407.

Число летальных случаев от ковида остается на стабильном уровне. За сутки в Красноярском крае от коронавируса скончались еще 12 человек. С начала пандемии от болезни скончались 3 428 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 498 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 156 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 2 601 031, из них за последние сутки 3 874, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

В закрытых городах края ситуация следующая:

В ЗАТО Железногорск за сутки коронавирусом заразились еще 8 человек. На лечении находятся 85 пациентов.

В ЗАТО Зеленогорск не зафиксировано ни одного случая заражения за сутки. На самоизоляции находятся 3 человека.

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