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Общество23 апреля 2021 14:30

Колея больше 30 сантиметров: сибиряк засудил коммунальщиков за перелом ноги на скользкой дороге

Пострадавший сумел добиться компенсации морального вреда за травму – 200 000 рублей
Ася ЖУКОВААся ЖУКОВА
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За перелом ноги на скользкой дороге житель Лесосибирска отсудил 200 000 рублей.

За перелом ноги на скользкой дороге житель Лесосибирска отсудил 200 000 рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эх, дороги! Ямы, ухабы да колеи – без приключений пройти трудно. Так и случилось с жителем Лесосибирска (это небольшой городок на севере Красноярского края) Вячеславом С.*. Молодой человек не удержал равновесие на проезжей части, заросшей льдом. Упал, сломал ногу, долго восстанавливался.

На нормально убранной дороге ничего бы не случилось, значит, виноваты коммунальщики, рассудил пострадавший. Вячеслав обратился в суд и недавно смог добиться компенсации за моральный вред – 200 000 рублей. Об этом случае «Комсомольской правде – Красноярск» рассказали в пресс-службе суда Лесосибирска.

Упал - гипс

Все произошло еще в декабре 2019 года. Вячеслав вместе с подругой переходил дорогу на улице Калинина. Девушка прошла без ЧП, а вот молодому человеку повезло меньше: поскользнулся, рухнул на лед, заработал перелом лодыжки.

- В тот день я как раз проезжал по Калинина, - вспоминает один из очевидцев ЧП. – Дорога там отвратительная, колея на колее. Смотрю, идут парень и девушка. И тут он падает и со всего маху ударяется о дорогу. Сразу было понятно, расшибся серьезно. Пытался встать сам, но не смог. Я выскочил, чтобы помочь. Мы подняли его, увезли в больницу. Парню было очень больно…

Врачи не обрадовали: это перелом лодыжки. Наложили гипс, отправили на больничный.

- Сын позвонил мне из «травмы», - подтвердил отец пострадавшего. – Сказал, что сломал ногу, попросил забрать. Я тут же прилетел, потом мы проехали туда, где все случилось. Сняли на фото и видео, на том месте колея оказалась 18 сантиметров глубиной!

На костылях месяцами

Вячеславу пришлось несколько месяцев передвигаться на костылях. Обслуживать себя получалось не всегда – слишком сильной была боль. Выручали близкие, тот же отец. Иначе сам бы не справился.

Немного придя в себя, подал в суд, чтобы компенсировать затраты на лечение и реабилитацию (а суммы солидные, сколько потратил только на лекарства!).

Моральный вред оценил в 600 000 рублей, но ответчики – компания «ДСК Регион» и муниципальное казенное учреждение «УГХ» - платить не торопились.

- Пострадавший шел через дорогу не по пешеходному переходу! – заявили они в один голос. – Значит, так ли виноваты мы?!

Дальше один из ответчиков отметил: дорога не относится к важным, то есть убирать ее нужно не часто. Поэтому в декабре 2019 года (когда все и случилось) проезжую часть чистили два-три раза, не больше.

Чтобы делать это чаще, просто не хватает финансирования, развели руками дорожники. Какие претензии к ним? Тем более падение произошло на парковке у магазина, вот пускай он там и чистит.

«Шел не по переходу!

- Да, я переходил в 90 метрах от «зебры», - не скрывал истец. – Но что, собственно, это меняет? Упал, потому что дорога была покрыта льдом. Долго лечился, восстанавливался. Словом, на компенсации настаиваю.

Кстати, его сторону приняла и прокуратура. Представители надзорного ведомства посчитали, требования пострадавшего нужно удовлетворить. Правда, частично.

И вот итог. Выслушав стороны, суд принял решение: компенсации быть. Ведь дорогу действительно чистили недостаточно, а колеи на ней были даже не в 18, а в 30 сантиметров глубиной, и даже больше. Об этом свидетельствовали фото- и видеодоказательства.

Экспертиза показала: истцу причинен вред здоровью средней тяжести. А падение – прямое следствие наледи и колеи на дороге.

Врачи диагностировали у мужчины перелом ноги.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ответчиком признали МКУ «УГХ». А его довод – мол, выделенных средств недоставало на качественную уборку дороги – ответственности не исключает.

- Еще один довод – что мужчина переходил дорогу в неположенном месте – тоже несостоятелен, - прокомментировал суд. – Никакой связи с падением и получением травмы здесь нет. Также не подтверждена информация, что истец повредил ногу на парковке магазина, ее опровергли свидетели.

«Падать стало выгодно?»

И что в результате? Теперь коммунальщикам придется заплатить пострадавшему 200 000 рублей компенсации.

«Правильно сделал, что подал в суд! Другой бы, рукой махнул, и все, – обсуждают случай в соцсетях. – Я, если упаду у дома, вообще всех засужу, дворника пять лет в глаза не видел!».

Впрочем, были и другие мнения. «Теперь падать стало выгодно», - пишет один из пользователей. Но поддержки у остальных он не нашел:

- Нет, лучше не падать. Это травма на всю оставшуюся жизнь, особенно в старости будет напоминать о себе, так что и денег на лечение уйдет больше. 200 000 не так уж много за это.

- Никакие бабки не покроют страдания! Жить со сломанной рукой на обезболивающих? Нееет!

- Кстати, улицы не убирают не потому, что не хотят. Это после каждого потепления весь город обрабатывать надо – никаких сил и средств не хватит. Так что будьте осторожны на улицах. Здоровья всем!

(*данные изменены - по требованию законодательства).

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