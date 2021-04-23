Николай Мальцев: Студенты – это наши дети. И у них должно быть все самое лучшее!

Здесь учат будущих аграриев. Фото: архив техникума

Одно из наиболее динамично развивающихся учебных учреждений – Назаровский аграрный техникум им. А. Ф. Вепрева.

Масштабные преобразования

- Прошло 6 лет после объединения профессионального училища №62 им. А.Ф. Вепрева и Назаровского строительного техникума, - рассказывает директор техникума Николай Мальцев. - Техникум и училище органично дополнили друг друга, при этом сохранив профессии и специальности и коллектив.

Сегодня в техникуме появляются современные мастерские, лаборатории, учебные кабинеты. При этом из бюджета края на капитальный ремонт зданий и помещений мы получаем мало. Техникум сам умеет зарабатывать деньги. Мы обучаем взрослое население по 24 программам профессионального обучения, выращиваем зерно, у нас работает столовая. В 2015 году мы заработали 5,9 млн рублей, а в 2020-м уже 14,8 млн рублей. Это очень важно в условиях нехватки бюджетного финансирования.

Просторные удобные аудитории... Фото: архив техникума

Все своими силами

В конце 2015 года мы приняли очень непростое и ответственное решение – будем делать всё своими силами. Тем более что наши студенты - будущие строители. И сразу решился вопрос их практики. Ремонт кровли, замена окон, капитальный ремонт помещений... Значительную часть работ ребята выполняют сами. На сегодняшний день уже капитально отремонтированы здания, где находятся мастерские, общежитие, три учебно-производственных корпуса. Практически завершено создание мастерской по обслуживанию и ремонту тракторов, сейчас устанавливаем оборудование на 4 млн рублей в мастерской по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Начинаем реконструкцию бывшего спортзала под лабораторию сельхозмашин. На март 2021 года сметная стоимость работ, проведённых собственными силами, составила 40,14 млн рублей.

А в модернизацию учебного оборудования техникум вложил более 12 миллионов рублей самостоятельно заработанных средств. Но надо отдать должное министерству сельского хозяйства Красноярского края, которое выделило на приобретение сельскохозяйственной техники в 2012 году 17,2 миллиона рублей. А в 2019 году 2,62 миллиона рублей было выделено на приобретение тренажёров сельхозтехники и компьютерный класс.

...и зал для занятий спортом. Фото: архив техникума

Спасибо нашим партнерам!

- С кем вы сотрудничаете?

- Партнеры играют огромную роль в профессиональной подготовке наших студентов и развитии техникума. Это ЗАО «Назаровское», АО «Назаровоагроснаб», ОАО «Назаровская сельхозтехника», АО «Ачинское ДРСУ» и его назаровский участок, агрохолдинг «Сибиряк». В 2016 году при поддержке компании «Ростсельмаш», официальным дилером которого является «Назаровоагроснаб», открыт учебный кабинет современной сельскохозяйственной техники. А в 2018 году «Назаровоагроснаб» открыл современную учебную лабораторию сельхозмашин в учебных мастерских техникума.

- Ваши выпускники востребованы на предприятиях?

- Крупные предприятия заинтересованы в наших выпускниках. В этом году уже есть запрос от ГК «Росавтодор» на трех выпускников, три выпускника просит Ачинское ДРСУ, двоих готовы принять на работу в назаровском филиале компании «Тимбермаш Байкал». Руководители предприятий сегодня начинают понимать, что выпускники техникумов по уровню профессионализма не уступают молодым специалистам с высшим образованием.

Учебные мастерские. Фото: архив техникума

Работоспособный коллектив и любовь к детям

- В чем, на ваш взгляд, главная составляющая успеха учебного заведения?

- У нас замечательный коллектив - единый, работоспособный, с общими целями и пониманием происходящих перемен. Можно с уверенностью сказать, что сегодня мы строим свой техникум как место, где наши студенты могут серьёзно осваивать профессии, где наши студенты проживают интересную и насыщенную событиями жизнь.

А еще нужно любить свое дело и детей. Меня иногда упрекают, что я называю студентов детьми. Но я точно знаю: если начинаешь относиться к своим ребятам как к обезличенным «студентам», ты сразу снимаешь с себя ответственность. Я долгое время был директором школы и привык, что все ученики - мои дети. Поэтому мне важно, чтобы у них было все самое лучшее. В том числе и место, где они учатся, живут, развиваются.

Только цифры

Сегодня Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева – это:

- 458 студентов очного и 124 студента заочного обучения,

- 58 школьников 10-11 классов из 3 средних школ, получающих рабочую профессию,

- 1 общежитие, в котором проживают 170 обучающихся,

- 34 единицы самоходной и прицепной техники,

- 401 га пашни, 15 тысяч кв. метров учебных площадей,

- 176 компьютеров, 7 компьютерных классов,

- 1 автодром, соответствующий требованиям ГИБДД, 1 мини-стадион; все сделано своими силами и средствами.

Значимые достижения в 2019/20 учебном году:

– 1-е место в краевом конкурсе профессионального мастерства по профессии «Изготовитель пищевых полуфабрикатов»,

- 1-е место в краевом фестивале «Территория творчества»,

- 3-е место в краевом чемпионате «Молодые профессионалы» в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»,

- 3-е место (из 52 учреждений СПО края) в круглогодичной спартакиаде «Юность России».