«За ростками ухаживаем как за детьми»

Школьники принимают участие в природоохранных мероприятиях. Фото: Енисейское лесничество

- Петр Михайлович, с чего начиналось Енисейское лесничество? Когда было образовано?

- История длинная, почти столетняя. Его организовали в 1947 году, но изучение лесных массивов лесхоза началось еще в 1927 году. Тогда специалисты обследовали десятикилометровые полосы вдоль Енисея, Ангары и их притоков. Через десять лет, уже в конце 30-х годов прошлого века, на будущей территории лесхоза провели аэровизуальное обследование. Эти данные и стали основой для первых материалов учета лесного фонда лесхоза. Даже в годы войны работы по изучению лесов продолжились: трест лесной авиации методом таксации и аэротаксации оценивал леса, можно сказать, проводил инвентаризацию – определяли объемы растущих деревьев, срубленных, какой запас и прирост. Но настоящая территория лесхоза определилась только в 1965 году, когда первая Красноярская лесоустроительная экспедиция составила «Проект организации и развития лесного хозяйства Енисейского лесхоза». Из-за изменений экономических условий района лесхоз неоднократно разукрупнялся, на его территории выделялись другие лесхозы. Сейчас в Енисейском лесничестве 10 участковых лесничеств: Назимовское, Усть-Питское, Лосиноборское, Енисейское, Епишенское, Рудиковское, Маклаковское, Каргинское, Чалбышевское и Озерновское. Земли нашего лесного фонда разделены на 5550 кварталов, средняя величина квартала составляет 764 гектара.

Питомник. Фото: Енисейское лесничество

- Это же огромная территория! Край большой, лесничеств много. Чем енисейские леса отличаются от других – ландшафтом, составом лесных пород, есть ли в них что-то особенное?

- Енисейское лесничество одно из крупнейших в крае, площадь более 4 миллионов гектаров. Отличительная черта наших лесов – труднодоступность и сильная заболоченность, особенно в левобережной части. Проехать по больше части территории возможно только зимой, да и то всего 3-4 месяца. А в остальное время в лесах можно передвигаться на высокопроходимой гусеничной технике. Проезд в западную часть лесничества возможен только со стороны Томской области. Леса смешанные – и лиственные, и хвойные. На территории лесничества расположено два биологических заказника краевого значения, особо охраняемые зоны – «Больше-Касский» и «Маковский». И три памятника природы – «Озеро Монастырское», «Обь-Енисейский соединительный водный путь» и «Участок смешанного леса в поселке Подтесово». Красивейшие места, приезжайте летом!

- Петр Михайлович, спасибо за приглашение, с удовольствием! Тем более поселок Подтесово знаю не понаслышке, в детстве там жила. Вернемся к лесничеству – как сохраняются леса, как проходит лесовосстановление, санвырубки?

- Основные задачи лесничества – это обеспечение принципа непрерывного и восполнимого лесопользования, соблюдение баланса между рубкой леса и его возобновлением. Большой проблемой для нас стала вспышка сибирского шелкопряда в 2015-2018 годах. Тогда пострадала большая часть хвойных лесов. Кроме того, возникают большие очаги поражения от жука-короеда - полиграфа уссурийского. В погибших лесах проводим санитарные рубки. Работы выполняют арендаторы лесов и подрядные организации. Но, к сожалению, большая часть погибшего леса из-за удаленности и потери товарных качеств не востребована и в настоящее время представляет огромную угрозу – как в пожарном отношении, так и как очаг вторичных вредителей. Требуется выделение больших средств на уборку погибших деревьев, утилизацию и последующее лесовосстановление. Конечно, одно лесничество своими силами с данной задачей не справится. Тем не менее все плановые мероприятия по лесовосстановлению, в том числе и по посадке леса, мы выполняем в полном объеме.

Молодые елочки. Фото: Енисейское лесничество

- Есть ли у вас питомники, как в них идет работа? Сложно ли это: вырастить дерево из семечки?

- Общее количество сеянцев в нашем питомнике – 6 миллионов 74 тысячи штук. Выращиваем ель, сосну, кедр. В этом году высадим в леса 2 миллиона 258 тысяч – сосен почти 1 миллион 700 тысяч, елей 537 тысяч. Крохотулечки – двух-, трехлетние деревца, повезем их на лесокультурные площади, прогалины, лесосеки. Причем все нужно успеть сделать в сжатые сроки – с 10 мая по 1 июня. Под искусственное лесовосстановление планируем 298 гектаров: 230 гектаров засадим силами лесничества по госзаданию, а остальные – отрабатывают арендаторы на своих участках. Кедровых посевов в питомнике у нас полгектара. Пока продолжаем их выращивать, им всего год – высадили прошлой весной. За ростками приходится ухаживать как за маленькими детьми, они очень уязвимы, главный враг – вороны, которым нравится клевать хвойные побеги. Отпугиваем их разными способами: старым проверенным – устанавливаем чучела на полях, и современным – используем звуковую пушку, которая каждые 4 минуты производит звук, похожий на выстрел. В этом году в питомнике планируем засеять семенами еще 2,3 гектара: гектар елей, остальное – сосна. Сосну выращиваем два года, а ель растет медленно, ей нужно три года.

Посадка саженцев. Фото: Енисейское лесничество

- Где высаживаются саженцы: вырубили участок и здесь же посадили-восстановили?

- Арендаторы вырубают леса на выделенной им лесосеке. Если на этом участке достаточно хвойного подроста и молодняка (должно быть больше 2000 штук на гектаре), то там искусственные работы по посадке проводить не нужно, восстановление произойдет естественным путем. Лесничество расположено в таежной зоне, здесь лес неплохо самовосстанавливается. Но есть лесосеки, где лес стоит без подроста, вот там и нужно высаживать саженцы.

- Как ведется противопожарная профилактика – готовы к новому теплому сезону? Какие прогнозы на этот год?

- К пожароопасному сезону готовы! Подготовились, я считаю, хорошо. При проверке, которую провела лесная охрана, по одному арендатору было незначительное замечание – недоукомплектация пожарными средствами, он их уже устранил. Техники для проведения противопожарных мероприятий, обустройства минерализованных, заградительных полос, для доставки на тушение возможных лесных пожаров у нас много – бульдозеры, тракторы, автомашины. Все ремонтные работы провели, техника в строю. В прошлом году по федеральной программе нам выделили новый бульдозер «Четра» для противопожарных и лесовосстановительных работ. Сезон машина отработала, неплохо себя зарекомендовала. Также нам выделили технику для выращивания посадочного материала на лесопитомнике – трактор для вспашки, обработки почвы, боронования, посева. Летом мы обрабатываем около 20 гектаров, боремся с сорняками, используем фунгициды против грибковых заболеваний. Климат изменился, стало теплее, поэтому много грибковых заболеваний, которых в лесах не было раньше. Неведомая нам грибковая болезнь – коричневый пятнистый ожог хвои, с ней теперь боремся. С Дальнего Востока к нам пришел уссурийский полиграф, который уничтожает пихтовые леса. «Лечить» леса от болезней необходимо, ведь погибшие сухие деревья могут усложнить пожароопасную ситуацию. Сохранять леса помогают и ребята из нашего школьного лесничества «Зеленый мир». Школьники принимают участие в природоохранных мероприятиях, например, перед новым годом проводим акцию в защиту елей, а в пожароопасный период - акцию «Сохраним лес живым» от пожаров.

Даже малыши помогают сохранять лес. Фото: Енисейское лесничество

ВАЖНО

- Красноярцы и жители края! Приближается пожароопасный период. Для каждого лесника, для любого сотрудника, работающего в лесничестве, это время самое сложное. И мы не перестаем постоянно напоминать: везде и всегда соблюдайте правила противопожарной безопасности! Впереди нас ждут майские выходные, кто-то поедет на природу, кто-то начнет прибираться на своих дачных и придомовых участках… Как бы ни хотелось устроить пикник, помните, что такое, казалось бы, невинное мероприятие может обернуться для леса и не только для него настоящей большой трагедией. Не разжигайте в лесах и на своих участках костры, не бросайте горящие спички, окурки, не оставляйте в лесу промасленные и горючие материалы! Обязательно уберите от заборов, домов и других построек сухие ветки и прошлогоднюю траву! Помните, что только общими усилиями, индивидуальной ответственностью мы сможем не допустить опасных ситуаций.

Енисейское лесничество: Красноярский край, Енисейск, ул. Доры Кваш, 6а, 8 (39195) 2-30-68, lesenis@yandex.ru