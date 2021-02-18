Модель из Красноярска изуродовали на процедуре в салоне красоты

Лана Воронова Фото: из личного архива

24-летняя Лана Воронова из Красноярска – известная модель. Работает в России и часто за границей, снимается для зарубежных журналов, рекламирует одежду, косметику. Почти 8 000 подписчиков в инстаграмм, сотни комментариев к фото – «красотка», «богиня», «вы прекрасны». Девушка и в самом деле, тщательно следит за лицом и фигурой... Так, месяц назад записалась в красноярский центр красоты на процедуру для похудения, криолиполиза, - это когда аппарат помещают на проблемный участок, и он охлаждает жир до состояния распада жировых клеток. Все максимально безопасно... казалось бы.

Сама процедура Фото: из личного архива

- В этом центре я была в первый раз, - рассказывает девушка. – Нашла просто в интернете, вроде все красиво, цены невысокие. «Сделать» нужно было бедра.

Лана Воронова

Неладное началось еще во время процедуры. После начала сеанса место, где закрепили аппарат, начало жечь – все сильнее и сильнее.

Заключение врача Фото: из личного архива

- При этом аппарат мне поставили и ушли, я одна была в пустом кабинете. Лежала и терпела, сколько могла...

Через полчаса вернулась мастер, услышав жалобу, убавила мощность аппарата и поставила его на другое бедро.

- На второй день начали появляться красные следы от аппарата на той ноге, где жгло во время сеанса, - рассказывает Лана. – Я села в машину и поехала в тот центр, там посмотрели, сказали, ничего страшного.