«Просто Золушка!»: собака из-под гаражей в Сибири переехала в министерский особняк в Германии

Теперь у Татошки вместо норки под гаражами имеется свой особняк в окрестностях Берлина. Фото: предоставлено сетью приютов "ПовоДОГ".

Нет породы, зато море обаяния! Оно и сработало: обычная дворняжка из Сибири повторила историю Золушки. Родилась в захолустье, покорила сердце крупного европейского чиновника. И теперь обитает в Германии – огромном особняке. Необыкновенный сюжет жизни ТАтошки (именно так, через «а»)«Комсомольской правде – Красноярск» рассказали сотрудники сети приютов «ПовоДОГ», она создана благотворительным фондом «Вольное дело», организованным Олегом Дерипаской.

Барышня с характером

Крохотная неуклюжая рукавичка с кремовой шерсткой, такой Татошка впервые показалась людям. Собака-мама ощенилась под гаражами в Абакане летом 2020-го.

Прохожие заметили щенков, дали знать волонтерам. И малышей тут же забрали в приют «ПовоДОГ», иначе они бы вряд ли выжили.

- А двоих, Татошеньку и ее сестренку, передали нам, в Красноярск, - пояснила корреспонденту «КП» Юлия Измашкина, менеджер по развитию приюта «ПовоДОГ».- В Абакане на всех не хватило мест, а у нас как раз пристроились две собаки.

Не собака, а море обаяния! Фото: предоставлено сетью приютов "ПовоДОГ".

Живая, шустрая, разноцветные глазенки горят, - в приюте Татошка освоилась мигом. Несколько дней – и стала в собачьей компании своей.

- Это не щенок, а комочек радости и вдохновения, - улыбались кинологи. - В одну секунду может бежать по своим делам и, как мы называем, порхать ушами (они у нее знатные), а в другую - покажет зубки, если кто-то из собак будет слишком настойчиво к ней лезть. В общем, барышня у нас с характером.

К тому же отличается умом и сообразительностью. Кто не знает, все щенки и собаки, приезжающие в «ПовоДОГ», обязательно идут в школу. То есть проходят курсы дрессировки, бытовой и трюковой. Это нужно, чтобы потом легко адаптироваться дома, понимать и выполнять команды. Быть питомцем «на пять с плюсом».

И много-много радости

Вот она и старалась – все хватала на лету. А заодно заражала всех своей энергией.

- Татошка – это нечто, – признаются сотрудники. – Она щенок летний, до поры до времени видела деревья, траву, и только. А тут однажды вышли мы с зоовыставки, и как раз выпал первый снег. Восторг щенка надо было видеть: «Вааау!». С неба валят хлопья, а она прыгает, ловит их носом. Потом с размаху плюхнулась в снег, барахталась, плавала в сугробе!

Настоящий комочек радости… Неудивительно, что желающие принять ее в семью нашлись очень скоро.

- У нас обязательное правило: мы не отдаем собак сразу, - комментирует Юлия Измашкина. - Нужно, как минимум, три посещения, чтобы собака привыкла. А пока потенциальные хозяева общаются с ней, с кинологами, руководителем приюта. Делается все, что пристрой был удачным.

Семью Смирновых* Татошка обаяла с ходу. И после третьей встречи – это было в октябре 2020-го - поехала в новый дом. Казалось бы, все идет хорошо. Но спустя несколько месяцев Смирновы объявились снова: «У нас переезд. Взять с собой собаку не можем». Так малышку вернули в приют.

Такой Татошка вернулась от первых хозяев, отказавшихся от нее. Фото: предоставлено сетью приютов "ПовоДОГ".

Фантастический поворот

Другая бы, может, изводилась, тосковала… Тем более с возрастом шансы на пристрой собак (тем более крупных) тают. Но Татошка не унывала, словно бы что-то чувствовала. И, вы не поверите, сбылось!

- Ее вернули в конце марта, - вспоминают представители сети «ПовоДОГ». – Да, нечасто, но бывает. И от этого разрывается душа. Обратно в вольер посадить такую собаку не можем. Поэтому они у нас живут у нас в отдельном кабинете, обстановке, приближенной к домашней, там даже диван есть. Делаем все, чтобы собаке было не обидно, чтобы она не сломалась.

И Татошка – живой пример. Было впечатление, она приехала в приют на каникулы. Играла со старыми друзьями, носилась, веселилась. А через два дня в ее жизни произошел поворот – фантастический.

- Когда Татошка вернулась, мы ее сфотографировали, выложили снимки, - делятся в приюте. – А у нас же сеть. И наро-фоминский филиал (под Москвой) держит связь с различными фондами помощи животным Европы и Америки. Так вышло, что Татошку заметили. 1 апреля мы посадили ее в самолет до Москвы, а 9-го она встретилась со своей новой семьей, живущей в Германии.

Татошка в аэропорту, готовится улететь в новую жизнь. Фото: предоставлено сетью приютов "ПовоДОГ".

Есть семья и даже связи

Как такое возможно? По словам новых хозяев, собака зацепила их мгновенно. Это, как любовь: видишь (вживую или по фото) и понимаешь – мое, никому не отдам!

- Когда мы пристраиваем собак за границу, перед этим следует знакомство по фото и видео. Мы показываем, как ведет себя собака в разных ситуациях: общается, играет, ездит в машине. Если человека все устраивает, он подписывает договор ответственного содержания (обязательно), и мы отправляем питомца к нему. Но для этого необходим попутчик, тот, кто согласится взять собаку на свой билет.

И Татошке снова повезло. Кинули клич по соцсетям – отозвался сотрудник аэропорта Сергей, который собирался в Москву в командировку.

- Там он после приземления встретил Татошку (она летела в багажном отделении) и передал нашим московским коллегам, - говорят представители сети. – Еще один перелет, и вскоре собака была дома.

В новом доме Татошка освоилась мигом. Фото: предоставлено сетью приютов "ПовоДОГ".

Теперь у Татошки вместо норки под гаражами имеется свой особняк в окрестностях Берлина. А главное – любящая семья. Повторимся, ее новый хозяин – высокопоставленный чиновник одного из министерств (какого именно, просил не называть).

«Вот это связи! – шутливо комментируют в соцсетях. – Как Золушка: из захолустья во дворец, даже завидно, согласитесь?».

Теперь у собаки есть СВОЯ семья, где ее очень любят. Фото: предоставлено сетью приютов "ПовоДОГ".

СПРАВКА «КП»

«ПовоДог» - сеть современных приютов для собак, созданная фондом поддержки социальных инноваций «Вольное дело». Цель - формирование культуры гуманного и ответственного отношения к животным.

Все собаки содержатся в индивидуальных вольерах, по международным стандартам. Получают квалифицированную ветеринарную помощь. Гуляют три раза в день. Общий выгул, минимум, два часа. Для щенков предусмотрены более длительные прогулки.

Все подопечные приюта проходят социализацию, адаптацию и дрессировки с кинологом. Обучаются, главным образом, бытовой дрессировке, для того, чтобы быть управляемыми. Также для питомцев индивидуально подбирают «хобби», еще один вид деятельности. Это может быть трюковая дрессировка, танцы с собакой, преодоление препятствий на время, поиск целевых запахов.

(*фамилия изменена).

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