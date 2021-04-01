«Афину прогоняли камнями, а теперь у нее свой дом с бассейном за рубежом»: пронзительная история собаки, которую спасли с улицы

Дворняжка из Сибири обзавелась собственным домом за границей и даже бассейном. Фото: группа ЗооЗАБОТА - помощь бездомным животным Хакасии.

Нос пуговкой, добрые глаза… Небольшую черную собачку, еле ползающую на трех лапах, заметила прохожая в Абакане. Шансов выжить на улице у малышки почти не было, но ей повезло. Недавно дворняжка из Хакасии по кличке Афина обзавелась собственным домом за границей и даже бассейном.

Дали шанс

Абакан, лето 2020-го. Съежившуюся на асфальте бедолагу увидела проходившая мимо девушка. Сердце дрогнуло – сняла на телефон, выложила пост в местной группе «ЗооЗАБОТА»: «Собака в беде! Помогите!».

- Написала мне, что в районе Минусинской улицы ползает песик, - вспоминает руководитель группы Вера Зубарева. - Это было 3 июня. Меньше часа, и я на месте, но там уже никого не было. Ездила искать почти месяц и все-таки нашла – у магазина. Продавцы мне потом рассказали: хозяин дома, возле которого девочка прилегла, закидал ее камнями, чтобы не лежала под его забором…

Вера почти месяц искала собаку на улице. Фото: группа ЗооЗАБОТА - помощь бездомным животным Хакасии.

Собаку затрясло от радости, когда я к ней подошла. Ползла за мной, боясь, что ее оставят. Лизала руки, прятала морду в рукава куртки. В клинике на столе для рентгена ни разу не укусила и не пожаловалась. А потом жалобно с писком звала меня, когда теряла из виду.

Упитанная, дружелюбная, молодая… У нее явно были хозяева, сделали вывод волонтеры. Неужели потеряли или выставили за дверь, когда питомица перестала ходить? Можно только догадываться.

Требуется чудо!

За сообразительность найденышу дали кличку – Афина (богиня ума и проницательности в Древней Греции). Поразительно, за те дни, что выживала на улице, бедняга не озлобилась. Преданно смотрела в глаза, не отрываясь, и надеялась.

Увы, вердикт врачей (сначала абаканских, а потом и в Красноярске) не обрадовал: «На ноги собака не встанет. Это из-за перенесенной когда-то чумки».

Афина 100%-но ориентирована на человека. Фото: группа ЗооЗАБОТА - помощь бездомным животным Хакасии.

- Тем не менее девочка очаровала всех, кто с ней столкнулся, - продолжает Вера. – Общительная и благодарная, требующая внимания, она запрыгивала в машину самостоятельно. Была готова к путешествиям. Понимала интонации и слушалась. В ней море энергии и любви. Будет бежать рядом даже из последних сил только, чтобы не расстроить вас. Девочка заслужила счастье быть чьей-то.

Афине нужен был хозяин, нужно было чудо. И оно произошло. Первое время особенную собаку никто не хотел брать даже на передержку – из-за деликатной проблемы. Всегда старалась терпеть до выгула, но порой не получалось, были небольшие казусы. Но разве это причина ставить на ней крест? Все можно исправить.

Афину взяла на передержку Ольга. Фото: группа ЗооЗАБОТА - помощь бездомным животным Хакасии.

- Прочитав пост об Афине (что она выламывает двери в клинике), я приняла решение взять ее к себе на передержку, - делится красноярка Ольга Козырева. - К тому времени у меня уже жили две собачки-спинальники из Абакана, Гоша и Тося. Вера знала, что Афина будет тут, как в санатории. У меня частный дом за городом, при нем – передержка для особенных собак. Сейчас всего 23 «носа». Ничего, справляюсь! Во дворе есть специальный домик для собак-спинальников. Там сделаны ясли с соломой, им мягко, тепло, удобно передвигаться. И в октябре я ее забрала.

Женщина признается: знала, что Афина – это нечто. Но такой невероятной любви еще не видела.

Афина на коляске. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Слушалась с полуслова. Так и вижу эти горящие глазенки, будто спрашивающие: «Что еще сделать, чтобы тебе понравиться?». Когда ее привезли, на задних лапах ходила очень плохо. Но у меня есть коляска, и в ней Афинка сразу пошла. На прогулке, когда я звала собак - первой ко мне неслась она. Так смешно бегала в этой коляске, злилась, если кого-то из моих питомцев (у меня есть и другие спинальники) не догоняла.

Помогла, хозяюшка. Фото: предоставлено героиней публикации.

Как будет «гав» по-немецки?

Несколько месяцев Афина прожила в тепле и заботе. Все это время для нее искали хозяев. Однажды совпало: Вера случайно вышла на немецких волонтеров, показала собаку. Они подключились, начали помогать. И за Афиной буквально выстроилась очередь!

- А в Германии к подбору семьи для особенных собак подходят тщательно, - говорит Ольга. - Обязательное условие: наличие дома и при нем бассейна, чтобы можно было заниматься со спинальником.

В итоге выбрали тех, у кого все это есть. Тех, кто хотел особенную собаку не из минутной жалости, а осознанно. И не так давно Афина улетела в Москву, а после в Германию – навсегда.

- Новая семья (у нее уже есть собаки-инвалиды) взяла на себя все затраты. Оплатила перелет из Абакана в Москву, двухнедельную передержку в столице (надо было сделать разрешительные документы), приемы ветеринаров в Германии и полностью все обследование, включая МРТ. Конечно, переезд для Афиночки был стрессом, она привыкла ко мне и собакам, с которыми жила. Но ей нужен свой дом, своя семья. И, слава Богу, она нашлась!

Сейчас Афина «осваивает» немецкий и с нетерпением ждет открытия купального сезона. Она уже не одна. И дома, там, где никто никогда ее не обидит.

ДОСЛОВНО

Ольга КОЗЫРЕВА

У истории Афины – финал счастливый. Но она одна из немногих, кому повезло. К сожалению, особенных животных у нас не принято брать на передержку, тем более навсегда. Эти собаки остаются жить либо у волонтеров, либо на передержках. Вместе с тем такой любви и преданности не подарит ни один здоровый питомец. У особенных собак особенная любовь, она сопряжена с чувством благодарности.

На самом деле содержание таких собак – не слишком тяжелая ноша. У меня двое своих спинальников: Нюшенька и Гоша. Есть еще слепая кавказская овчарка - Бэль.. Огромная, кому-то может показаться грозной. Охранник отличный, а для своих – нежнейшее сердце. Вот такие они, особенные.

На днях из Абакана ко мне привезут еще двух спинальников. На передержку. Но передержкой - в буквальном смысле - это назвать трудно. Я не делю собак на своих и чужих. Это для всех для них дом, где их любят. И они любят меня своими огромными сердцами. Мои хвостики.