В Красноярском крае частный сектор собираются переводить на альтернативные виды топлива Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время отчета о проделанной работе за 2020 год Александр Усс заявил, что план по газификации края не закрыт. Вариант появился благодаря строительству газопровода «Сила Сибири-2» в 50 км от Красноярска.

- При такой схеме возможность газификации территорий, на которых проживают более двух третей жителей края, становится реальной. Мы будем делать всё от нас зависящее – и даже больше! – для того, чтобы этот сценарий был реализован, - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что экологическая повестка является одной из важнейших приоритетов работы. Глава региона также отметил, что в Красноярском крае повысился уровень экологической ответственности у гигантов промышленности. Компании начали модернизацию производства и изменение технологий на более экологически чистые.

Так, «Русал» перевел электролизеры на «Экологический Содерберг», а СГК перестраивает трубы ТЭЦ, запускает электрофильтры и с опережением графика закрывает неэффективные котельные.

Кроме того, Александр Усс поручил правительству до 1 июля разработать и предоставить план действий по переводу частного сектора на альтернативные виды топлива: электроотопление, пеллеты, бездымный уголь.

- Нам необходимо и впредь упорно, последовательно и настойчиво работать над улучшением состояния окружающей среды, опираясь на позиции авторитетных учёных, ответственных и квалифицированных экологов, а также неравнодушных земляков, которых среди красноярцев абсолютное большинство, - подытожил губернатор.

Добавим, что в конце прошлого года на федеральном уровне был одобрен проект «Технологическая долина», предлагающий качественные изменения технологии производства.