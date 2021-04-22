«Я убежден, деньги должны работать внутри региона»: красноярский Министр промышленности, энергетики и ЖКХ посетил производство Pro-Tok

Фото: Мария ЛЕНЦ

Высокая оценка

Молодое красноярское производство высоковольтного и низковольтного оборудования Pro-Tok посетил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. Евгений Афанасьев решил изнутри познакомиться с предприятием после того, как компания Pro-Tok в 2020 году стала резидентом «Сколково» с инновационным продуктом, освоила грант «Коммерциализация», приобрела и запустила новые уникальные станки и вошла в состав бизнес-миссии в Норильск. В составе делегации директор Про-Ток Анна Жираткова посетила вместе с чиновником Норильск, где смогла представить свои возможности и оценила потребности предприятий Норникеля для расширения сотрудничества.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгений Афанасьев побывал на всех этапах производства и оценил технологическую базу и уровень производственной культуры.

- Я высоко оцениваю производство Pro-Tok. Современное оборудование, высокотехнологичное производство, безусловно, это успех в будущем для такой компании, для участия в нашей краевой кооперации, но и выход на другие рынки Сибирского федерального округа, ну и возможно дальше, - отмечает Евгений Афанасьев, - Нужно сказать, что внутрирегиональная кооперация развивается достаточно активно, она поддерживается Губернатором Красноярского края. Я убежден, что деньги должны работать внутри региона. Если при прочих равных мы можем закупать необходимое внутри региона, то необходимо двигаться в этом направлении, это логистика, загрузка предприятий, развитие – рабочие места, налоговые поступления.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так компания Про-Ток оказалась незаменимой при подготовке к Универсиаде 2019, когда смогла в срочном порядке изготовить 34 шкафа для бесперебойного снабжения электроэнергией всех объектов Универсиады. Именно тогда, когда московские коллеги не укладывались в сроки, Про-Ток отгрузил продукцию через 25 дней!

Руководитель предприятия отмечает, что небольшой масштаб производства позволяет быть более гибким и быстрым. Можно сказать, что расположение в центре России дает некоторые преимущества.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Когда мы завозили сюда станки, нам не давали лизинг. Ведь наше оборудование считалось неликвидным для Красноярского края, ведь тут нет достаточного количества производств. Но сейчас все понимают, что наше расположение довольно выигрышное: 4000 километров в одну сторону, 4000 километров в другую. Мы получаем заказы и с запада, сейчас идем на восток, - подчеркивает Анна Жираткова.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Обязательно хочется отметить, что в 2020 году производство «Про-Ток» стало резидентом инновационного проекта «Сколково». Был освоен грант в 20 миллионов по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям, закуплены станки по обработке медной шины. Такие станки в своем роде уникальные, за Уралом аналогов больше нет!

- Я горжусь своей командой и своим продуктом. Для меня очень важным показателем является тот факт, что электромонтёр может встать рядом со своим продуктом и сделать фото на его фоне. Это значит, что специалисты тоже довольны тем, что они делают.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Нашу производственную площадку мы развиваем с 2013 года. За это время мы собрали здесь всё необходимое для получения продукта мирового уровня. Приобрели оборудование, переняли европейские технологии. Мы направляем большую часть внимания на то, чтобы развивать инновационную деятельность. Мы продумываем такую среду для наших инженеров и технологов, чтобы они могли создавать продукты лучшего качества, - рассказывает директор компании Анна Жираткова.

По итогам визита министр Евгений Афанасьев подчеркнул, что у производства Pro-Tok есть перспективы усилить свои позиции на рынке местный коопераций. Ведь потребность в электрооборудовании есть практически у всех предприятий края. В свою очередь компания «Про-Ток» готова сотрудничать с якорными компаниями края и выполнять заказы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

«Про-Ток» занимается производством, монтажом и пусконаладкой высоковольтного (КТП) и низковольтного оборудования (НКУ). Продукция предприятия довольно востребована в самых различных сферах. Клиентами являются предприятия энергетической, атомной, горнодобывающей, нефтяной и газовой, строительной и металлургической, нефтехимической, машиностроительной отраслях. К примеру, это: «Роснефть», «РОСКОСМОС», «Росатом», «Полюс», «АЛРОСА», «СУЭК», «Норильский никель», «СИБУР», «РУСАЛ».