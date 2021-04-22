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Общество22 апреля 2021 12:25

В России составили рейтинг 20 лучших благотворительных фондов по итогам 2020 года

Список возглавил фонд Владимира Потанина
Полина КУЗНЕЦОВА
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Владимир Потанин. Фото предоставлено компанией

Владимир Потанин. Фото предоставлено компанией

Третий год подряд в России определяют двадцатку лучших благотворительных фондов, основанных бизнесменами из списка Forbes. Рейтинг по итогам 2020 года можно назвать особенным, потому как ситуация с пандемией коронавируса серьезно изменила подход к благотворительности. Владельцы фондов переосмыслили формат оказания помощи, сделали его адресным, направленным, увеличили бюджеты и разработали новые программы поддержки.

Как выбирали лучших

В рейтинг Forbes могут войти только частные фонды, которые основаны и финансируются участниками списка самых богатых бизнесменов. При этом у фонда должна быть программная социальная деятельность и несколько благотворительных проектов. Итоговый балл складывается из двух показателей: экспертная оценка работы фонда и его бюджет.

Эксперты присуждают фондам от 1 до 5 баллов по четырем комплексным критериям: системность (четкая стратегия, системный подход, следование выбранной модели, наличие системы измерения результатов и социальный эффект), эффективность управления (работа команды и качество управления фондом), прозрачность (доступность и полнота информации о работе фонда, его показатели и отчеты), наличие грантовой программы (дополнительные баллы, если фонд финансирует не только собственные проекты, но и предоставляет деньги некоммерческим организациям и внешним заявителям). Отметим, что эксперты распределяли баллы по итогам за 2020 год, а бюджет оценивался по отчетности 2019 года, так как отчетность за прошлый год пока недоступна.

Помощь по максимуму

Первую строчку рейтинга занял Благотворительный фонд Владимира Потанина, основанный в 1999 году. Фонд набрал максимальный итоговый балл – 82,6, бюджет составил 1012 млн рублей. Объем расходов фонда растет каждый год. В 2020 году бюджет увеличился на 82% по сравнению с 2019-м.

В первую очередь, это связано с антикризисными инициативами фонда во время пандемии, на которую организация отреагировала практически сразу. В середине марта 2020 года в стране ввели первые серьезные ограничения, а уже 23 марта Владимир Потанин заявил, что на поддержку НКО отдельно будет выделен 1 млрд рублей. В короткие сроки, за пару недель, были разработаны новые и дополнительные меры поддержки для действовавших получателей грантов.

В апреле 2020 года фонд запустил два крупных грантовых конкурса — «Новое измерение» и «Общее дело». Благодаря им, более 470 профессиональных организаций получили помощь. Фонд не только не отказался от проведения традиционных мероприятий, таких как форумы «Эндаументы» и «Музейный гид», переведя их в онлайн-формат, но и организовал новые акции - программу «Сила спорта» и грантовый конкурс «Спорт для всех».

Быстро, грамотно, комплексно

Пандемия показала, что крупные благотворительные фонды могут оперативно перестроиться в условиях новой реальности и действовать инновационно.

- То, как быстро фонд Потанина отреагировал на события, что он дал денег на программы по цифровой трансформации, - редчайший прецедент, - отметила директор фонда «Социальный навигатор» Татьяна Задирако.

В тройку лидеров рейтинга Forbes также вошли фонд Елены и Геннадия Тимченко и фонд «Наука, искусство и спорт» Алишера Усманова.

Грамотно изменить свою работу в прошлом году, не допустить остановки производства смогли и многие российские крупные компании. Так, например, «Норникель», президентом которой является Владимир Потанин, возглавил рейтинг независимой маркетинговой компании Boks Marketing. Агентство проанализировало работу 14 крупнейших российских металлургических компаний с точки зрения принятых противовирусных мер и социальной помощи: обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, закупка медицинского оборудования для больниц и госпиталей, работа волонтеров, поддержка оказавшихся за рубежом сотрудников. «Норникель» опередил другие предприятия по многим параметрам. Компания смогла организовать наиболее полные, масштабные мероприятия, принять необходимые противовирусные меры и направила на эти цели 20,5 млрд рублей.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ