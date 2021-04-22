«Хотели выкинуть в мусорный бак»: до суда дошло дело красноярцев, замотавших в ковер труп убитого приятеля

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

По версии СК, 10 февраля в одной из коммуналок Октябрьского района Красноярска пять человек устроили застолье. Естественно, без конфликтов не обошлось. 35-летний мужчина повздорил с 53-летним приятелем и несколькими ударами повалил его на пол. К избиению присоединился еще один участник попойки – 33-летний мужчина.

В какой-то момент 35-летний красноярец схватил нож и несколько раз ударил 53-летнего оппонента. Тот скончался на месте. Что в этот момент делали остальные гости в следкоме не уточнили.

Осознав, что мужчина умер, приятели завернули его в ковер, через окно вытащили на улицу и попытались выбросить в мусорный бак. Их раскрыл бдительный таксист. Он заподозрил неладное, включил дальний свет, вспугнув обвиняемых. Водитель сообщил в полицию, и вскоре приятелей задержали госавтоинспекторы.

Как сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии, уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд. Красноярцев будут судить по статьям «причинение вреда средней тяжести» и «убийство», в зависимости от роли каждого в преступлении. Одному из приятелей грозит наказание на срок от 6 до 15 лет лишения свободы.

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