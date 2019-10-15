В Хакасии в окрестностях Абакана нашли завернутое в ковер тело

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-15T15:46:02+03:00

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В окрестностях Абакана, в лесополосе, накануне местные жители обнаружили страшную находку. Старый ковер, внутри которого было завернуто тело человека. Произошло это накануне, 14 октября. Останки сильно разложились. Очевидцы вызвали полицию. Вскоре появилась первая информация о совершенном преступлении.

В пресс-службе СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что в апреле этого года неподалеку от этого места трое мужчин без определенного места жительства распивали спиртные напитки. Произошла пьяная ссора. 63-летний мужчина (как стало известно, ранее уже судимый) ударил своего 33-летнего приятеля по голове палкой и бросил его, когда тот потерял сознание.

Вернулся на следующий день и обнаружил, что приятель мертв. Завернул его в старый ковер и унес, чтобы спрятать среди деревьев. Об этом он уже рассказал следователям. В рамках расследования уголовного дела назначены несколько экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

ИСТОЧНИК KP.RU