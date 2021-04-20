В Красноярске помоют памятник Ленину на площади Революции Фото: Мария ЛЕНЦ

Мойка памятника традиционно проводится в канун дня рождения Владимира Ильича. Мероприятие открывает сезон очистки городских скульптур.

Высокие памятники моют теплой водой из автовышки. Те, что поменьше – из автоцистерны шлангами и гидрантами. Рабочие отмоют более 80 памятников. В список достопримечательностей вошли памятники Поздееву, Сурикову, Пушкину и Гончаровой.

Мыть объекты, расположенные в парках, скверах и площадях будут сотрудники «УЗС» и «Красгорпарка». Памятники же, находящиеся на территории предприятиях, отмываются силами их сотрудников.

В Красноярске помоют памятник Ленину на площади Революции Фото: Мария ЛЕНЦ

- Помимо памятников, отмывать приходит ся и другие малые архитектурные формы: лавочки, урны и т.д. Специалисты отмечают, что приводить в порядок их уже труднее – загрязнения более сильные, и в этом случае без бытовой химии не обойтись, - передают в мэрии Красноярска.

Кроме стандартной санитарной очистки, с весны специалисты обследуют скульптуры и памятники, а также приводят в порядок облицовки, таблички и надписи, ухаживают за прилегающей территории. Словом – следят за чистотой и благоустройством.

В пресс-службе городской администрации добавили, что памятники чистят независимо от материала. Обычно каждую скульптуру моют примерно 2-3 раза в год: после зимы, перед зимой и перед праздниками. Но если очистка требуется незамедлительно, памятник помоют в любое время.

Обычно достопримечательности моют обычной бытовой химией. Но если рядом находятся цветники, специалисты обходятся обычной водой, чтобы не навредить растениям. В качестве инструментов используют губки и мягкие щетки.