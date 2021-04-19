Зачем Красноярскому краю бренд?

В дискуссии принял участие Сергей Еремин Фото: Мария ЛЕНЦ

На Красноярском экономическом форуме состоялась экспертная дискуссия «Перспективы развития территориальных брендов». Ее соорганизатором выступил металлургический бизнес холдинга En+ Group – компания РУСАЛ. Участники сессии поговорили о том, что такое брендинг территорий, зачем бренды нужны городам и какой имидж сформировался у Красноярска?

Плюсы и минусы

Наверное, почти не осталось тех, кто путает Красноярский и Краснодарский края. О нашем регионе знают, о Красноярске слышали. Вот только чаще всего в негативном ключе.

- Когда я собирался на КЭФ, из моих друзей только ленивый не задал вопрос – а ты туда едешь в какой-то особо маске? Они имели в виду не эпидемию, а экологию, - рассказал Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, член Общественной палаты Российской Федерации и модератор дискуссии. – Действительно, сложился образ, что Красноярск один из самых загрязненных городов России.

Участники сессии уверены: городам и регионам нужны свои бренды, чтобы быть узнаваемыми Фото: Мария ЛЕНЦ

Сами красноярцы тоже не особенно довольны тем, что город ассоциируют за его пределами с загрязненностью, и никто не замечает тех преимуществ, которые здесь есть.

- Я знаю Красноярск с другой стороны, - продолжает Вадим Ковалев. – Это город с невероятным ритмом жизни, с потрясающими людьми, с потрясающими ресторанами, с горнолыжным курортом в 20 минутах от центра, с удивительным зоопарком. Перечислять можно бесконечно! Сейчас такое время – все конкурируют со всеми, это касается и коммерческих компаний, и даже территорий. Красноярск можно сделать ярче, заметнее, чтобы туристы выбирали не Турцию или Танзанию, а открывали для себя край. Но для этого необходимо много чего сделать: нужны вложения в инфраструктуру, нужно привлечение жителей города и экспертного сообщества региона в формирование креативной повестки. Тогда можно изменить город, привлечь инвестиции и туристов. Будет больше рабочих мест, а значит – все будут жить чуть лучше.

Обсуждение вопроса вызвало живой интерес Фото: Мария ЛЕНЦ

Будем развивать

Немалую роль в изменении облика города играют крупные компании. En+ Group, основанная промышленником Олегом Дерипаска, активно занимается реализацией социальных проектов в регионах, в том числе и в Красноярске.

Исторический квартал в Красноярске (лето, 2020 год) Фото: Мария ЛЕНЦ

- Нам не все равно, каким ощущают регион жители, и вообще, каким он видится за его пределами, ведь это означает приток или отток кадров, привлечение инвестиций, удовлетворенность сотрудников и их семей условиями жизни. Мало получать зарплату, людям нужно пойти куда-то вечером и в выходные, гулять в парках, ужинать в хороших ресторанах, лечиться и учиться у хороших врачей и учителей. Это все – завязано на городской среде и имидже города, - считает Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти компании РУСАЛ. - Все эти вопросы важны и для бизнеса, который присутствует на территории вдолгую, иначе не может быть. Тем более нам важно это сейчас, когда готовится активный переезд центрального офиса компании в Красноярск. Поэтому мы готовы совместно с властью участвовать в проектах по развитию общественных пространств. Сейчас мы продолжаем работу в Центральном парке: в ближайшие два месяца планируется доработка концепции парка, затем будет создана техдокументация для его реконструкции. В Историческом квартале внешние работы в основном завершены, осталась внутренняя отделка, планируем ее завершить до конца первого полугодия. Закончены работы в сквер Сурикова, по отзывам горожан я вижу, что им нравится. Это здорово – мы угадали, попали в ожидания красноярцев!

Сквер Сурикова в Красноярске (лето, 2020) Фото: Мария ЛЕНЦ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В том, что городу и краю нужен бренд, уверен и мэр Красноярска Сергей Еремин:

- Тема бренда региона важная и хорошая, она не нова для нас. Символично, что наша дискуссия проходит на площадке СФУ. Университет тоже элемент бренда нашего города. В формировании бренда у нас было несколько подходов. Во время Универсиады: все помнят символику Real Winter. Или слоган города – «Красноярск – душа и сила Сибири», в котором сконцентрирована мощь нашего промышленного потенциала, душевность сибиряков, несмотря на то, что мы суровые и требовательные к своему дому. Но бренд не должен быть искусственным, его должны создать сами люди.