Дневники КЭФ-2021: Кризис в крае преодолен

Фото: ИВАНОВА Диана

О сильных сторонах и новых возможностях Красноярского края, пандемии и перспективах восстановления экономики и социальной сферы, а также о рейтингах губернаторов и позиции Александра Усса мы поговорили с гостем КЭФ-2021 Михаилом Виноградовым - регионоведом, политологом, президентом фонда "Петербургская политика". Эфир можно послушать здесь.

- Вы не первый раз становитесь гостем Красноярского экономического форума. Что нового, по сравнению с предыдущими визитами, увидели, услышали?

- На мой взгляд, на любой конференции или мероприятии такого уровня, самое интересное - это кулуары. Официальная часть и пленарные заседания обычно стандартны. Тем не менее, что меня очень приятно удивило, в Красноярске прозвучал ряд интересных выступлений именно во время пленарного заседания. Очень ярок и эмоционален был Александр Усс, интересен вице-премьер Юрий Борисов. Из уст федерального чиновника непривычно было слышать фразу «есть два пути: умеренный и радикальный, я – за радикальный». Таким образом, выбирать между кулуарами и официальной частью было очень сложно. На мой взгляд, столь интересные дискуссии показывают возвращение динамики в Красноярский край. Происходит преодоление экономического пессимизма и апатии, в которой наша страна находилась последний год.

- А чем наш форум отличается от дальневосточного, питерского или сочинского?

- Как уже было сказано, для меня очень ощутима апатия большинства площадок. И тем не менее, третий раз, оказываясь в Красноярске, я вижу, что здесь много реальных амбиций, а это немало по нынешним временам. КЭФ не просто способ коммуникаций, а желание с интересом дожить до завтра.

Фото: ИВАНОВА Диана

- И на чем, по вашему мнению, должно быть сфокусировано внимание бизнеса и властей с учетом пандемии?

- С одной стороны, сейчас мир постепенно становится прежним. Однако в городах часть экономических сфер чувствительно просела. Как избежать невостребованности людей в городах – вот серьезный вопрос.

- Многие темы форума хотя и касаются экономики, но имеют непосредственное отношение к политике. Так, регионы по-разному прошли пандемию. На ваш взгляд, какие из них справились со всеми поставленными задачами последнего года наиболее качественно?

- Стоит отметить, что пандемический период еще не пройден. И говорить об итогах пока рано. Тем не менее, по прошлому году можно сделать промежуточные выводы. Так, Красноярский край находится на 54 месте по избыточной смертности от коронавируса. Для региона с большим количеством городского населения это достойный результат. Удалось минимизировать, насколько это возможно, человеческие потери. Кроме того, важно рассматривать экономические факторы – способность региональных властей оказывать поддержку пострадавшим отраслям. Профицитный бюджет позволил заложить первый пакет финансовой помощи бизнесу. Однако сейчас важно, чтобы эта помощь была продолжена. Об этом, кстати, говорил в своем вступлении губернатор Красноярского края. Второй пакет помощи позволит бизнесу ощутить, что качество поддержки в регионе было выше, чем в среднем по России.

- А что изменилось в оценке работы глав регионов? Какие приоритеты ставятся в индивидуальном рейтинге?

- На мой взгляд, чем больше параметров и критериев выставляется, тем больше вероятность того, что параметр будет только один – нравится чиновник или не нравится. Это не всегда хорошо, но это естественно. Тем не менее, параметров много. Один из них - возможность главы региона не допускать кризисных ситуаций. Для Красноярского края 2020 год на фоне общей волны пандемии был также кризисным. И прогнозы были разными. Но по состоянию на апрель, мне кажется, этот кризис все же преодолен. Александр Усс демонстрирует сохранение серьезного административного веса, способности заручиться поддержкой на федеральном уровне. А представительный состав участников КЭФ-2021 говорит о том, что у гостей высокие ожидания от мероприятия и работы края в целом. Можно вновь вернуться к проекту «Енисейская Сибирь» и сделать его полезным для многих территорий. Тем не менее, как у любого политика, у Александра Усса в крае есть сторонники и противники. Я достаточно долгое время слежу за карьерой Александра Викторовича и еще в 2016 году видел, что человек готов был занять кресло губернатора, он просто созрел для этой должности и поэтому, когда он был назначен, я не мог за него не порадоваться. В то же время, с тревогой и опасениями наблюдал прошлый кризисный год его руководства краем. Мне кажется, очень важно для жителей региона, что ими руководит земляк и поэтому ждать ревизии этого решения в ближайшее время не следует.