Кролик прогнал льва одним воплем, а белого медвежонка спасла… банка сайры: необычные истории от Айболита из Сибири

Георгий Белянин Фото: Мария ЛЕНЦ

«Жил-был доктор. Он был добрый. Звали его Айболит»...В этом году знаменитой сказке Корнея Чуковского исполняется 85 лет. В красноярском зоопарке «Роев ручей», одном из крупнейших в России, Айболит свой. Главный ветеринарный врач Георгий Белянин лечит усатых-полосатых больше 10 лет, их у него тысячи. Столько же, сколько историй. Самые смешные, яркие, необычные он рассказал «КП».

Шерстяной эстет

Детки в клетках, к каждому из них нужен свой подход. Взять хотя бы пару шимпанзе – Тихона и Анфису – это настоящая банда. Иногда могут подшутить даже над сотрудниками. Их просят перейти в другой вольер (нужно для уборки). Нет-нет, даже не думайте. Один упрется ногой в дверь-«заслонку» между отсеками, другая шастает туда-сюда. ОПГ, не иначе… Как только не уговаривали!

Шимпанзе Тихон. Фото: Роев ручей

Выход нашелся сам. Оказалось, Тихон питает слабость к женским прелестям. Конечно, оголяться перед ним никто не собирался. Впрочем, сотруднице (а там в основном работают девушки) достаточно было закатать штанину униформы до колена – и вуаля! При виде женской ножки наш эстет становился как шелковый. Готов был идти куда угодно. Вот она, сила красоты (смеется).

Горбуша не для «умки»

Курьезных моментов было не перечесть. А самые запоминающиеся – это, пожалуй, экспедиции на север края – для спасения белых медвежат.

В сентябре 2018 года такой объявился в поселке Диксон. Подросток (примерно в 100 кг) бродил совершенно один, без матери. Местные его жалели, кидали из окошек рыбу. В итоге оказали медвежью услугу - прикормили. «Потеряшка» обосновался в поселке, а зачем куда-то идти, если здесь и сытно, и спокойно? Спохватились поздно: рядом школа, детсад. А по улицам разгуливает, пусть и маленький, но хищник.

Прогнать его выстрелами в воздух было невозможно. Таких звуков белый медведь не боится. Ведь когда он ходит по льду, тот оглушительно трещит. И этот шум громче любого выстрела. Поэтому пальба ничего не решила бы.

Было очевидно: без вмешательства специалистов не обойдешься. И власти поселка обратились за помощью в «Роев ручей». Мы снарядили экспедицию. Прямо на месте сами изготовили ловушку из контейнера-пятитонника. Разложили приманку – мороженую горбушу, привезли ее с собой. Но на нее не клюнули даже бездомные собаки, не говоря о медвежонке. Там же Карское море – омуль, муксун, хариус. Куда заморозке до свежатины!

Казалось бы, тупик, но мы вышли из него парадоксальным путем. Созвонились с институтами, где изучают белых медведей. И там нас надоумили: как приманку надо брать… сайру. Причем не живую, а… консервы. Для медведей это мощный афродизиак, они прямо с ума сходят от запаха.

Не вопрос! Подвесили в контейнере банки, расплескали вокруг рассол и отправились в ночь – караулить «умку». Несмотря на всю свою осторожность, медведь попался – в тот же день. Как выяснилось, это девочка, назвали Урсулой, сейчас она живет в нашем парке.

Взяли голыми руками

Спустя год история повторилась – только в Норильске. Там на окраине, у одной из помоек, появилась молодая медведица. Истощенная, почти без сил… Бульдозер работает, а в нескольких метрах она копается в пакетах, ищет пропитание - страшно смотреть.

Мы, наученные опытом, еще в парке смастерили клетку-самолов. Снова запаслись сайрой, но… На чудо-рыбу медведица не отреагировала. Почему? О медведе на мусорке успели раструбить соцсети, местные потянулись к хищнице с угощением. Мясо, рыбу везли мешками. Вот она и ела – вместе с пакетами. К чему это привело, даже говорить не хочется, еле выходили.

Медведица Марфа. Фото: Роев ручей

Дело шло к выходным. Мы опасались, что люди массово ринутся фотографировать диковинку, а там недалеко и до беды. И тогда нам дали добро на принятие экстренных мер.

Рассчитав наркоз, выдвинулись на место. Вышли из «уазика», приблизились и из ружья – дротиком - обездвижили животное. Медведица больше 100 кг, мы тащили ее вдвоем. Выбора-то не было. Я снял свою куртку, положил на нее и волоком – до клетки. А она лежку устроила в пойме реки. Глина, снег, спуски-подъемы… Словом, куртка пропала (смеется).

… За жизнь Марфы (такую кличку дали найденышу) боролись не одну неделю. Дежурили круглые сутки, разработали специальный рацион, даже взвешивали три раза в день. Через некоторое время она окрепла, начала лазить по потолку, чуть не оторвала одну камеру. Тогда-то и поняли: жить будет!

Грива дыбом

Знаете, был такой рассказа Толстого «Лев и собачка»? Там в зверинце хищнику на съедение приносили собак. Но одну из них лев не тронул. И они подружились.

У нас было нечто подобное. Маленькая преамбула: мы регулярно даем хищникам живой корм - перепелов, крыс, мышей, кроликов. Важно понимать: это не жестокость, а необходимость, без такого живого корма дикие животные не могут существовать. Тем более что крыс и кроликов выращивают специально, а после умерщвляют газом.

Лев Генрих. Фото: Роев ручей

Но… один-единственный раз все пошло по-другому. Льва Генриха на время закрыли в перегонном вольере. Он бил хвостом, чтобы поскорее выпустили в уличный. Тем временем принесли «обед», только что усыпленного кролика. Лев выскакивает, видит ушастого. И внезапно тот… оживает.

Заметив перед собой клыкастую морду, кролик отчаянно завопил. От неожиданности у Генриха дыбом встала вся шевелюра! Он отскочил и ретировался в соседний отсек. Так маленький храбрец остался в живых.

«Мороженка» превратилась в хищника

Еще один интересный обитатель «Роева ручья» – пума Айс. Ее привезли к нам в 2012 году из екатеринбургского зоопарка. Крохе было два с половиной месяца. Последняя в помете, мать от нее отказалась. Думали, не выживет. Тем более малышку нашли в последний момент, когда она уже холодела. Сумели спасти каким-то чудом: выкармливали из пипетки. В память об удивительном спасении назвали Айс («льдинка», «мороженка»). В мае ей исполнится 9 лет.

Несмотря на то что Ася искусственница, она стала идеальной мамой, трогательно заботится о своих малышах, выращивает их сама.

Кстати, первое время пума была ручной. Гуляла по парку в сопровождении сотрудников. Но потом выросла, начались игры: побегать, схватить за ногу, скакнуть на спину – в этом она вся.

Лавстори на медвежьем

А любовь, ну как без нее? Среди обитателей «Роева ручья» есть пары с красивыми романтическими историями. Одна из них – гималайские медведи Ежик и Аза. Много лет жили вместе – мирно и дружно. Разве что летом, в жару, когда приходила пора купаться, могли поспорить, чья очередь стоять под струей душа. Обычно Ежик по-джентльменски уступал подруге, пропускал первой.

Но однажды медведь заболел: у него обнаружили патологию сердца и легких, отсадили в отдельную клетку. Как ни лечили, через полгода он пал.

Но успел после себя оставить потомство, медведица родила двух мальчишек. «Он дождался медвежат, посмотрел на них, потом умер», - рассказывала Галина Петровна Павлусь, ветеран «Роева ручья», работающая с медведями.

Гималайские медвежата Яшин и Стрельцов. Фото: Роев ручей

Аза очень тосковала. Отказывалась выходить из берлоги, постоянно спала, ела с неохотой. Но постепенно пришла в себя, помогли малыши. Кстати, их назвали Яшин и Стрельцов – в честь великих футболистов, прославивших СССР. Потому что родились в тот год, когда у нас проходил чемпионат мира.

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