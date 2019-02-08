Красноярских школьников приглашают на работу в трудовой отряд главы города

Трудовой отряд главы города популярен среди красноярских старшеклассников. Это и польза городу, и возможность официально заработать. В этом году набор в отряды начался на несколько недель раньше обычного.

- Сейчас у нас идет запись на февраль, - прокомментировал командир трудового отряда Данила Липатов. – А с 11 февраля начнется набор на март. При этом мы не проводим никакого конкурсного отбора и трудоустраиваем всех, кто успел собрать документы и подать электронную заявку.

Работать в трудовом отряде можно школьникам с 14 до 17 лет под руководством совершеннолетних бригадиров. Каких-то специализированных знаний и умений ребятам не требуется. Подростки будут трудиться в мобильных бригадах на благоустройстве улиц и общественных пространств города. А если на улице холодно, то всегда найдутся дела в помещении.

Зимой и весной, в связи с учебой, трудовой день школьников будет коротким – не более 2,5 часа. А летом – по 4 часа. Оплата за полный месяц в учебное время составит 6500 рублей в месяц. Летом – до 9500 рублей.

С 15 по 28 февраля отряд трудоустроит 80 подростов. В марте число работающих увеличится до 160 человек. А всего в год запланировано привлечь 4200 человек. Помимо работы, в этом году ребятам предложили заняться образованием:

- Мы ввели образовательный блок, - рассказал Данила Липатов. - Помимо работы, подростки по желанию будут проходить образовательные курсы. Такие, как 3D-моделирование, урбанистика, социология. Сейчас мы привлекаем спикеров из этих сфер.

Куда обратиться?

Третий год заявку на работу в трудовые отряды принимают через портал госуслуг. Если нет возможности подать заявку в электронном виде самостоятельно, стоит обратиться в один из филиалов молодежного центра, где помогут и зарегистрироваться на портале, и подать заявление на работу.

Чтобы работать в трудовом отряде, ребятам необходимо собрать небольшой пакет документов: копии паспорта или свидетельства о рождении, СНИЛС и ИНН, расчетный счет в Сбербанке. А также медицинскую справку и разрешение от родителей или опекунов.

Подробную информацию о работе трудового отряда главы города можно получить в штабе по телефону: (391) 201-54-91, на сайте или в официальной группе во «ВКонтакте».