Обработку от клещей в Красноярске начнут с самых опасных участков

Места, где за бюджетные средства необходимо провести акарицидную обработку, определяют сотрудники Роспотребнадзора. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в ближайшее время начнется обработка от клещей. Как сообщают в мэрии, для начала «обезвредят» самые опасные места города, общая площадь территории составит 50 гектар. Для этого администрация в ближайшее время будет заключен контракт на 200 тысяч рублей.

Это будет сделано из-за того, что поиск подрядчика по основному контракту на акарицидную обработку города на 2 млн 147 тысяч рублей приостановлен из-за жалобы одного из участников аукциона в УФАС. После завершения всех необходимых процедур и определения подрядчика работа будет выполнена в полном объеме.

К акарицидной обработке специалисты приступят только тогда, когда установится сухая погода.

- Мероприятия проводят только после энтомологического обследования, только тогда они дадут необходимый эффект. Клещи уже начали проявлять активность, пока зафиксированы лишь единичные случаи. Места, где за бюджетные средства необходимо провести акарицидную обработку, определяют сотрудники Роспотребнадзора. Это делается на основании эпидемиологических данных и нужно для профилактики распространения опасных заболеваний, переносчиками которых являются иксоидные клещи, - сообщают в администрации.

В этом сезоне в Красноярске обработают несколько новых участков. Клещей будут травить на территории по улице Взлетной, микрорайонах Солнечный, Северный, в районе озеро-парка «Октябрьский» и ул. Калинина, а также эко-парка «Гремячья грива». Также традиционно территорию от клещей обрабатывают в парке флоры и фауны «Роев ручей», фан-парке «Бобровый лог» и др.

Обработку будут проводить на территории 460,1 га. Подрядчик перед работами должен будет организовать специальное обследование участков, провести работы по очистке их от мусора и листвы, провести покос травы, если таковая имеется. И только потом санитарную обработку этих территорий от клещей. Все будет проводиться в сухую погоду, с применением безопасных для людей и животных средств.

Вся эффективность процесса обработки будет контролироваться. Для начала будут проверены участки через 4-5 дней, затем, повторно, через 14-15. Если численность клещей будет превышать норму, в течение сезона проведут повторные обработки.

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