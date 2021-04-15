«Зеленая» энергетика в приоритете En+ Group

Экспертная дискуссия о перспективах возобновляемой энергетики в Сибири Фото: Мария ЛЕНЦ

Солнце, ветер или вода?

Экологическая повестка в Красноярском крае остается актуальной на протяжении нескольких лет. Забота об окружающей среде становится важной частью политики многих крупных компаний. На Красноярском экономическом форуме представители бизнеса обсудили перспективы возобновляемой энергетики в Сибири.

– Одно из основных направлений развития энергетики в современном мире – развитие возобновляемых источников энергии, производство так называемой чистой, «зеленой» энергии. Использование солнечных батарей, применение газовых ресурсов, ветрогенераторы, гидроэлектростанции – мейнстрим в мировой энергетике. При этом вся энергетика нацелена на то, чтобы давать потребителю минимальный углеродный след, приносить наименьший экологический вред, – говорит финансовый директор En+ Group Михаил Хардиков. – Наша компания нацелена на устойчивое развитие, нам интересны эти направления. Но здесь нужно понимать, что не все технологии подходят для суровых климатических условий Сибири. Поэтому стратегия компании – поиск оптимального решения по энергоснабжению для каждого региона присутствия.

На территории СФО находятся крупнейшие гидроэлектростанции, которые обеспечивают жителей региона надежным энергоснабжением.

– В Сибири гидропотенциал существенно недоосвоен, – продолжает Михаил Хардиков. - Гидроэлектростанции отличаются тем, что они маневренны, не зависят от изменений погоды – ни от солнца, ни от ветра. И дают возможность получать чистую энергию стабильно, гарантированно и в больших объемах.

Михаил Хардиков Фото: Мария ЛЕНЦ

Программа En+ Group «Новая энергия» как раз направлена на развитие гидроэнергетики и модернизацию гидроэлектростанций. К 2026 году инвестиции в программу составят 21 млрд рублей. Оценка дополнительных инвестиций до 2046 года в текущих ценах – около 34 млрд рублей.

Модернизация оборудования на Братской, Усть-Илимской и Красноярской ГЭС обеспечила рост выработки 1 712,1 млн кВтч за 12 месяцев 2020 года. Это предотвратило выбросы парниковых газов почти на 1 984 тыс. тонн CO2-эквивалент за счет частичного замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистемы.

На самой крупной гидроэлектростанции края – Красноярской ГЭС – в этом году продолжится замена рабочих колес гидроагрегатов. Совокупно с гидроэлектростанциями Иркутской области в 2022 году компания рассчитывает произвести дополнительно 2 млрд киловатт-часов чистой зеленой энергии, используя тот же объем воды.

Переходим на газ

Энергию надо не только экологично производить, но и экологично потреблять. Второе «зеленое» направление En+ Group – использование сжиженного природного газа. В тепловой энергетике сейчас тренд именно на газификацию. Конечно, климатологи прогнозируют потепление климата на Земле, но, скорее всего, в ближайшей перспективе Россия не откажется от производства тепловой энергии, а тем более - Сибирь, где большую часть года холодно.

– Без сомнения, централизованная газификация – правильный путь. Но очень масштабный. Компания En+ Group рассматривает локальные проекты перехода на СПГ при отоплении нескольких районов Красноярска, в основном с частным сектором, а также общественного транспорта, – сообщил Михаил Хардиков. – Это не потребует существенных инвестиций, не нужно будет строить магистральные трубопроводы, при этом эффект появится в обозримом горизонте.

В компании полагают, что в течение 2-4 лет проект будет частично реализован. Предположительно работы начнутся уже в следующем году.

- Мы уже выбрали с властями города несколько маршрутов общественного транспорта, которые, на наш взгляд, целесообразно перевести на СПГ, и один микрорайон Красноярска, где можно заменить действующую форму отопления на отопление при помощи СПГ. Это будут пилотные проекты: сначала мы создадим инфраструктуру – по перевозке и хранению газа, построим СПГ-заправки. Потом такой опыт будем тиражировать. Если говорить о переводе транспорта на более экологичные источники, то для условий Сибири, для Красноярского края газ выгоднее – ведь автобусы нужно еще и отапливать.

Проекты En+ Group, базу которых заложил основатель компании, промышленник Олег Дерипаска, показывают, что необходимо не просто соблюдать действующие нормативы, но и повышать экологические стандарты в отрасли. В январе 2021 года компания объявила о намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году, к 2030-му - сократить выбросы минимум на 35%. А для этого нужны новые технологии, серьезная модернизация и серьезные затраты.