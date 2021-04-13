Нашла работу, родила ребенка: как сложилась судьба девочки, которую в три года затянуло в электродвигатель

Галя в детстве Фото: из семейного архива

Галина Гентер из Красноярска – пример особенной судьбы. В 1999 году о ней писали в газетах: мама-доярка брала дочку с собой на работу – недоглядела, ребенок потянулся за котенком, и затянуло в электродвигатель. Еле выжила, травмы, операции, восстановление, но именно благодаря этому Галина пробилась в жизни, как может быть, и не смогла бы без того крутого поворота судьбы.

- Девочка моя, моя партизанка, - мама Валя улыбается, а у самой в горле ком, - До сих пор не могу вспоминать без слез.

Это кажется невероятным, но… случилось. Трехлетняя Галя Гертер из села Еловое в Красноярском крае выжила после жуткой травмы, ее затянуло в электродвигатель. Врачи сделали невозможное: малышка вышла из комы, в которой пробыла несколько месяцев. Догнала сверстников, а недавно, 1 апреля, родила сына. Без преувеличения – вопреки всему. О том, что с ней произошло, 25-летняя Галя помнит по рассказам мамы Валентины Александровны. Поэтому историю дочки рассказала «КП» она.

Галя в детстве Фото: из семейного архива

Побежала за котенком

- Это было 16 мая 1999 года. Я тогда работала дояркой в колхозе. Галю было не с кем оставить, так что брала с собой. Отошла покормить телят, а тут…

У нас на ферме стоял двигатель на тысячу с лишним оборотов в минуту, молоко по трубам гонял. Днем в том же помещении что-то делали сварщики. Они убрали от двигателя заграждение, вернуть забыли. А к нам на ферму многие подбрасывали котят, щенков.

Маленький, черно-белый котенок. Именно он во многом решил судьбу ее Галочки. Выскочил откуда-то, а потом кинулся в угол, где был двигатель. «Киса, киса!» - малышка оживилась, устремилась за ним.

- Там были валы электродвигателя, - говорит Галя. – Котенок проскочил, а меня затянуло за кофту и… закрутило.

Услышав крик, Валентина побелела, бросилась к ребенку. «С двигателя мне ее сняли, я халат скинула, подхватила на руки. Смотрю, дочка без сознания».

Три недели в коме

Кто-то вызвал скорую, до районной больницы долетели в минуты, там Гале оказали первую помощь. Но было очевидно: девочку нужно срочно везти в город. Так она попала в 20-ю больницу Красноярска, в центр детской хирургии.

- Крови потеряла много, - вздыхает Галя. – Была сильно повреждена левая рука, пришлось делать пересадки кожи. И я три недели провела в коме.

Галя Фото: из семейного архива

…Из истории болезни 1999 года. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга и органов грудной клетки, открытый перелом левой плечевой кости, множество ссадин на голове и плечах.

Галю положили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Очень тяжелая, почти месяц балансировала между жизнью и смертью. Но врачи (а за Галю боролась целая бригада: реаниматологи, травматологи, нейрохирурги, неврологи, окулисты) сотворили чудо.

- Дочка лежала в коме, я, конечно, была рядом, - промакивает глаза мать. – И однажды случилось: она пришла в себя. Повела глазами, вырвала из носа зонд. Я ахнула, подбежала.

Вся деревня переживала

9 операций, 10 месяцев на больничной койке… Но, в конце концов, Галя вернулась. Правда, не сразу.

Галя с мамой Фото: из семейного архива

- Она потеряла память. Надо было всему учиться заново – ходить, говорить. Мы привозили альбом с фотографиями, я спрашивала, где мама, папа, баба? И она мне пальчиком показывала.

Столько мы прошли испытаний! Лечение, потом реабилитация. Галя была общей любимицей. Нас, наверное, везде помнят. Еще бы: ей медсестры делают перевязку, а она ругается. Три годика же, что понимала. А, когда окрепла, развлекала врачей частушками. Машинки гоняла по коридору. Такая бойкущая, егоза. Я, когда с ней ходила, думала, пацан родится.

Папа наш всегда был на службе. Работал в милиции в аэропорту. Приезжал только поздно вечером, но всегда пропускали. Зато его сослуживцы сдавали для дочки кровь. Вся деревня переживала.

Главной моей поддержкой была старшая сестра Наташа. Пока я управлялась по хозяйству (мы тогда скотину держали), она занималась с Галей. Снова учила ее ходить – по лестнице в больнице. Чтобы было легче, приговаривали «оп-ля!» - на каждый шажок.

«Шустрит – по жизни»

- Я даже не думала, что выкарабкаемся. При таких травмах бывает всякое, предупреждали нас. А мы в ответ: будет здоровой. Конечно, у дочки есть такое: слева нога и рука короче на три сантиметра. Но она не унывает. Галя - молодчинка. Пошла в школу в семь лет. Только училась слабовато. Мы думали, не поступим никуда, все-таки травма была тяжелая.

К тому же, иногда в школе ее дразнили, называли инвалидкой, калекой. Шрамчики кое-где остались. Но не стеснялась. Стала носить маечки, топики, шорты.

Галя с папой Фото: из семейного архива

Боевитая… Мы думали, после травмы успокоится. Но нет, всегда с мальчишками. То в лапту играет на поляне через дорогу, то гоняет на велике. Отец замучался колеса клеить! Однажды залезла на зарод сена, сломала ногу. И еще на костылях ходила. Все заборы наши были! Это что-то!

Бывает, рука заболит или нога. Но некритично. В основном, гоняет – шустрит. Спасибо врачам и боженьке! Я и свечки ходила ставила, и к бабушке ездила.

Она такая, настырная. Чего надо, добивается. Поступила в техникум, заявила: «Хочу получить права!». Пожалуйста! Возвращалась с занятий, бежала на учебу в автошколу. Сдала с первого раза. Сейчас ездит на машине, мотоцикле, велике, вот так!

Спасибо врачам

- После девятого класса я поступила в техникум, потом пошла в аграрный институт на товароведа, тоже окончила. Пока училась на вышке, мыла полы в аэропорту. Была в магистратуре, и тут забеременела, - улыбается Галя. - Малыш долгожданный, мечтала о нем 6 лет. Родился 1 апреля, родные поначалу даже не поверили (смеется). Вес 3 200, рост 52 сантиметра.

Галя с сыном Фото: из семейного архива

Ее гражданский муж Сергей (он старше на 11 лет) тоже работает в аэропорту. Но познакомились не на работе – случайно столкнулись на улице. Говорит, сразу пробежала искра.

- Мне был 21, ему 32. Сперва встречались украдкой, чтобы не сглазили. А потом месяцев через 8 стали жить вместе. Цветов не дарил, хоть я просила. Сказал, цветочки завянут, а любовь нет. Зато помогал – и подвезет всегда, и дров напилит.

Пока Галя в больнице, приезжал не раз, хоть туда и не пускают. Привозил памперсы для крохи, увидел его вживую – через окно. А до этого – только по видеосвязи, в мессенджере.

- Что сказал Сергей? Говорит, сын весь в него, - смеется Галя. – Хотя на самом деле, порода наша, вон какой курносый. Мы с еще спорим об имени для сына. Он хочет, чтобы был Миша, а я уже сколько называю его Арсением, Сенечкой. Не подгадывала, потом уже посмотрела: это по святцам.

Самое удивительное: я рожала там, где меня спасли. Это вышло случайно, заподозрили диабет, привезли сюда, ничего не подтвердилось. Но не везти же обратно. Так что совпало!

Как оказалось, многие из врачей и медсестер, подаривших Гале жизнь, работают в 20-й больнице. Гертеры до сих пор помнят их имена, причем целиком – с отчеством и фамилией. А с одной – медсестрой, делавшей Гале перевязки, больше 20 лет дружат семьями. Тем более она ее тезка – Галина Владимировна Набока.

- Спасибо огромное врачам, - улыбается мама Валя. – Как ангелы-хранители моей Гали, все над ней тряслись. И отстояли…

КСТАТИ

В больнице восстановили имена врачей, которые в 1999-м боролись за жизнь Гали и победили. Это детский нейрохирург Андрей Дехтярь, врачи-травматологи Евгений Токарев и Василий Синюк, отделение реанимации, им руководила Людмила Дьяконова, заведующая отделением детской нейрохирургии Елизавета Кожуховская, заведующий кафедрой анестезиологии и реанимации КрасГМУ профессор Анатолий Колесниченко. Низкий поклон!

Кроме того, Галина передает благодарность коллективу роддома 20-й больницы. Спасибо акушерам-гинекологам Оксане Соловьевой, Марине Менцик, Татьяне Чижовой, неонатологу Светлане Овчинниковой, акушерке Людмиле Лабецкой за то, что помогли стать мамой.

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