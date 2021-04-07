Инновации в агропроме

От бумаги к «цифре»

Работа по национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» проводится правительством страны и руководством региона на протяжении нескольких лет.

- Федеральные органы исполнительной власти готовят глобальные концепции развития всех отраслей. Указом президента определен дополнительный показатель оценки деятельности территорий – цифровая зрелость региона. Это тот уровень, которого мы должны достичь в части внедрения цифровых технологий. К будущим изменениям мы готовимся уже сейчас, - говорит Лариса Белецкая, замминистра сельского хозяйства и торговли Красноярского края. – Программа цифровизации реализуется по двум направлениям: цифровая трансформация органов госвласти (перевод всех процессов деятельности на электронную платформу) и трансформация отдельных отраслей, в том числе агропромышленного комплекса и торговли.

- К 2030 году у каждой сельхозорганизации должен быть цифровой профиль, - продолжает Лариса Белецкая. – Что это значит? Предприятие будет формировать свою отчетность по производственным, экономическим и бухгалтерским показателям в электронном виде. Порядка 75% контрактов, которые заключают сельхозтоваропроизводители с покупателями продукции, должны заключаться в цифровом виде. Бумажные договоры уйдут в прошлое. Цифровой профиль должны будут иметь 100% поголовья сельхозживотных и отдельно племенные животные, сельхозтехника и оборудование. Например, предприятие покупает технику или фермер корову: информация об этом вносится в специальную программу.

Для чего это нужно?

Переход на цифровые формы деятельности необходим, во-первых, чтобы было понимание о текущей ситуации в отрасли в целом. А во-вторых, для определения конкретных потребностей аграриев.

Цифровые технологии позволят увеличить объемы производства, снизить себестоимость, повысить качество продукции, исключить человеческий фактор.

Лариса Белецкая, замминистра сельского хозяйства и торговли Красноярского края

- Если говорить о животноводстве, то цифровизация приведет к существенной экономии на ветеринарном сопровождении и затратах. Ведь своевременное выявление проблем у животных дает возможность не запустить болезнь и потом длительно ее лечить, - приводит примеры Лариса Белецкая. – А в растениеводстве своевременные измерения влажности почвы, определение количества выпавших осадков, анализ цвета зеленой массы помогут четко рассчитать потребность в минеральных удобрениях. Их точное внесение сэкономит расходы и ресурсы, увеличит урожайность и уменьшит себестоимость.

Надо меняться

Цифровая трансформация сельского хозяйства не фантастика и отдаленное будущее, а вполне отчетливое завтра. Поэтому уже сейчас изучаются лучшие мировые практики внедрения технологии «Сельское хозяйство 4.0», разрабатываются необходимые программные продукты. А любая программа требует грамотных IT-специалистов, так что пора переобучать сотрудников, повышать их квалификацию.

- Мы понимаем, что капиталовложения могут быть существенными. Нужно разрабатывать меры поддержки, чтобы предприятия привлекали таких IT-специалистов, - считает замминистра. – Предприятия разные, не у всех есть возможность покупать современную технику и оборудование. Хотя у нас в крае есть хорошие примеры – в Минусинском районе фермер внедрил в своем хозяйстве цифровые технологии и добился снижения затрат и повышения урожайности. Так что все зависит от человека и его готовности меняться с потребностями времени.

КОНКРЕТНО

Прогнозные значения достижения целевого показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы по Красноярскому краю:

2021 - 11%

2022 - 18%

2023 - 25%

2024 - 32%

2025 - 39%

2026 - 46%

2027 - 53%

2028 - 68%

2029 - 84%

2030 - 100%