Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 11 апреля 2021 года: почти 68 тысяч заболевших Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные по коронавирусу на субботу 11 апреля 2021 года выглядят следующим образом. По информации краевого Роспотребнадзора, за последние сутки диагноз коронавирус подтвердился у еще 120 человек. В общей сложности диагноз коронавирус был подтвержден у 67 998 жителей региона. По данным ведомства, темп прироста заболеваемости ковидом в крае составляет 0,2%.

Кроме того, накануне выздоровели от коронавируса и выписались из больниц еще 89 пациентов. С начала пандемии от коронавируса излечились 62 868 человек. Число активных случаев – 5 130.

Продолжается прирост летальных случаев коронавируса. Так, накануне от коронавируса скончались еще 10 человек. За все время жертвами болезни стали 3 269 человек.

Больше всего случаев заражения за сутки фиксировалось в следующих городах:

- Красноярск – еще 46 случаев (тем прироста – 0,2%);

- Ачинск – еще 19 случаев (темп прироста – 0,4%);

- Минусинск – еще 11 случаев (темп прироста – 0,5%).

На других территориях прирост не превышал 5 человек за прошедшие сутки.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 701 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 191 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 2 560 957, из них за последние сутки 4 588, - добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что на прошлой неделе в Красноярский край поступило еще 16,5 тысяч доз вакцины от коронавируса. Новая партия прибудет в регион на грядущей неделе. В пресс-службе краевого минздрава сообщают, что с начала массовой вакцинации в регион поступило более 147 тысяч доз препарата.