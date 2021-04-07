В Красноярский край поступило еще 16,5 тысяч доз вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярский край в начале текущей недели поступило еще 16,5 тысяч доз вакцины от коронавируса. Препараты уже начали развозить по поликлиникам и больницам городов и районов края, рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Вакцина поступает в Красноярский край каждую неделю. Всего в край начала периода вакцинации отгрузили свыше 147 тысяч доз препарата. Плюс отдельно в больницы Федерального медико-биологического агентства поступило еще 23 тысячи доз. Итого на 5 апреля привито первым компонентом 138 523 человека. Поставить прививку можно в 68 медицинских учреждениях региона, в которых развернуто 115 прививочных пунктов.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию просто, например, позвонить в регистратура поликлиники, там сообщат день и час, когда можно прийти. Либо через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru, или на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.