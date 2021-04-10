В Красноярске задержали бывшего руководителя Центра стандартизации Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали бывшего руководителя регионального Центра стандартизации и метрологии. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями при закупке оборудования для нужд организации. Это уже второе уголовное дело. В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности:

- В период с 2013 по 2019 год бывший руководитель федерального бюджетного учреждения 1959 года рождения заключил 128 прямых договоров с аффилированными организациями без проведения конкурентных закупок. По неподтвержденным пока данным, эти организации принадлежат его родственникам. В результате чего на его личные банковские счета было переведено более 6,5 миллионов рублей.

Фамилию задержанного в полиции не сообщают, но речь однозначно идет о Василии Моргуне. Он возглавлял Красноярский ЦСМ бессменно с 2002 по 2020 год. А промежуток времени, в который произошло данное преступление, как раз входит в период его работы в должности.

Расследованием уголовного дела занимается Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское». Уже прошли обыски в помещениях ЦСМ, а также организаций, с которыми заключались договоры. Изъяты документы, касающиеся закупочных процедур, прямые договоры, документы по их исполнению, платежные документы, а также иные документы, указывающие на противоправную деятельность подозреваемого.

Добавим, что 61-летнего Моргуна уводили в прошлом году, после того, как в ноябре в его офисе также прошли обыски и было заведено первое уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». К слову, тогда же сотрудники жаловались, что им не доплачивают заработную плату.