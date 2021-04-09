На выплату дивидендов за 2020 год «Норникель» направит 50 % свободного денежного потока Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

На выплату дивидендов за 2020 год «Норникель» направит 50 % свободного денежного потока. Такое решение принял совет директоров компании, поддержав предложение менеджмента об их минимизации. Согласно консолидированной отчетности по МСФО за 2020 год, эта цифра составила около 6,6 миллиардов долларов США. (За вычетом промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2020 года, в размере около 1,2 миллиарда долларов).

Совет директоров рекомендует акционерам утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2020 года в размере 1 021,22 рублей на одну обыкновенную акцию (около 13,25 долларов США по курсу Центробанка на 9 апреля 2021 года). А в целом на выплату дивидендов рекомендуется направить около 161,6 миллиардов рублей (около 2,096 миллиардов долларов США по курсу Центробанка на эту же дату). Решение будет принято 19 мая на общем собрании акционеров «Норникеля».

Достигнута предварительная договоренность о проведении обратного выкупа акций «Норникеля» у его основных акционеров, компаний «Интеррос», ОК РУСАЛ и Crispian на сумму до 2 миллиардов долларов до конца текущего года. По словам председателя совета директоров Гарета Пенни, возвращение акций – это серьезный шаг в интересах поддержания финансовой устойчивости «Норникеля» в активной фазе нового инвестиционного цикла. Ситуация сейчас такова, что цена акций оказывается под давлением. Обратный выкуп – это традиционный инструмент поддержки их инвестиционной привлекательности.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал итоги собрания:

- Решение совета директоров компании рекомендовать дивиденды в привязке к свободному денежному потоку – это серьезный шаг на пути к формированию нового подхода к дивидендной политике. Нам предстоит в ближайшие годы развернуть масштабную инвестиционную программу, чтобы добиться важнейших преобразований. Расчет дивидендов из свободного денежного потока положительно повлияет на устойчивость бизнеса «Норникеля», отвечает интересам самой компании и ее акционеров.

Остается добавить, что в числе вопросов обсудили изменения в составе совета директоров компании и ревизионной комиссии.