Комбинат «Волна» оснастил трубную линию автоматическим защитным механизмом

Специалисты предприятия усовершенствовали устройство для обработки неровных краев безнапорных труб после формования. Механизм состоит из двух вращающихся на большой скорости дисковых ножей, с помощью которых заготовки обрезаются в соответствии со стандартным геометрическим размером.

Приспособление работает в автоматическом режиме, но в непосредственной близости от него производится ручная технологическая операция по вкладыванию в трубу специальных пробок, препятствующих образованию на ней эллипсности, и при возникновении нештатных ситуаций оператор конвейера может оказаться в зоне работы режущего инструмента, что по само по себе небезопасно. Теперь риск получения травм отсутствует. Ножи оснащены металлическими кожухами, которые автоматически открываются при попадании трубы в зону обрезки и закрываются по завершении операции. При этом диск обнажается только в нижней четверти, обращенной к обрабатываемому изделию, а сверху и с боков его постоянно скрывает неподвижная часть кожуха.

Устройство разработано и изготовлено на комбинате «Волна»: чертежи, токарная и фрезерная обработка металла, сборка и установка, внесение изменений в программное обеспечение линии – все выполнено собственными силами сотрудников предприятия.

«Дополнительный механизм установили перед запуском трубной линии, которая была введена в работу 25 марта. За время эксплуатации система показала себя как надежный элемент защиты, который помогает исключить риск травмирования персонала», – подчеркивает Яков Яланский, управляющий директор ООО «Комбинат «Волна».

Напомним, что в ассортименте комбината «Волна» – более 40 видов хризотилцементных изделий. Это фасадные и кровельные материалы неокрашенные и с защитно-декоративным покрытием, а также трубы напорные и безнапорные различных диаметров. Безнапорные хризотилцементные трубы выпускаются в соответствии с ГОСТ 31416-2009 и применяются в основном для устройства безнапорной канализации, наружных трубопроводов, дымоходов, прокладки телефонного кабеля.

В 2020 году комбинат произвел в общей сложности 121 километр условных труб, из них примерно половина – безнапорные. В планах предприятия на 2021-й – увеличить объем выпуска трубной продукции до 196 километров условных труб (более чем в 1,5 раза).