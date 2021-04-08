«Трудовая доблесть у нас внутри!»

Сергей Еремин, Наталия Фирюлина в центре «Доброе дело» Фото: Мария ЛЕНЦ

Третий месяц продолжается сбор подписей за присвоение Красноярску почетного звания РФ «Город трудовой доблести». Более 113 тысяч красноярцев уже отдали свои голоса в поддержку родного города. Они голосуют на интернет-сайте красноярскдоблесть.рф, на специальных пунктах в торговых центрах, на предприятиях и в учреждениях.

Более 113 тысяч красноярцев уже отдали свои голоса в поддержку родного города Фото: Мария ЛЕНЦ

Волонтеры центра «Доброе дело» поддержали кампанию по присвоению Красноярску почетного звания и организовали сбор подписей на специальных пунктах в крупных торговых центрах. Они ежедневно рассказывают горожанам о трудовой истории города и помогают неравнодушным землякам, пожелавшим поддержать работу по сохранению памяти о трудовом подвиге поколения 40-х годов, правильно заполнить бланк для голосования. Среди волонтеров – люди самого разного возраста, от 14 до 83 лет.

Волонтеры центра «Доброе дело» сортируют бюллетени Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгения Александровна Ерогова занимается волонтерской деятельностью давно, она волонтер Городского совета ветеранов, центра «Доброе дело». Участие в проекте заинтересовало ее по личным причинам, жизнь ее семьи тесно связана с Красноярском.

- В 1957 году мои родители по комсомольской путевке из Ленинграда переехали сюда, чтобы строить город. Отец принимал участие в строительстве краевой библиотеки, были трудные времена. Но они все выдержали, остались в Красноярске. Отцу скоро будет уже 90 лет, и до сих пор вся наша семья живет здесь, - рассказывает Евгения Ерогова.

В голосовании принимают участие красноярцы самого разного возраста Фото: Мария ЛЕНЦ

Студентка 2 курса «Красноярский техникум транспорта и сервиса» Анастасия Гордеева собирает подписи в ТЦ «Красноярье».

- Нужно найти подход к людям, убеждаешь в важности голосования. Вспоминаешь уроки истории, которые были в школе, рассказываешь, проникаешься и осознаешь, что ты не просто так это делаешь, а для своего родного города, - говорит Анастасия.

Сергей Еремин общается с волонтерами Фото: Мария ЛЕНЦ

Сергей Еремин поблагодарил волонтеров за их активную гражданскую позицию и участие в проекте:

- Вы помогаете жителям города, объясняете, доносите до них суть голосования. И у вас это хорошо получается! Для красноярцев важно звание «Город трудовой доблести», потому что трудовая доблесть – это наш генетический код, никто никогда нас не лишит его. Но мы можем еще раз подтвердить это звание и поблагодарить тех, кто строил город, за их труд. Я побывал в нескольких музеях истории на красноярских предприятиях – там будто переносишься в прошлое и понимаешь, как дорого доставалось будущее, в котором мы сейчас живем. Мы должны помнить наших отцов, прадедов, которые прожили возле станков несколько страшных военных лет.

Председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина считает голосование проектом, объединяющим всех красноярцев.

Наталия Фирюлина обращается к волонтерам Фото: Мария ЛЕНЦ

- Большая благодарность волонтерам - они всегда приходят на помощь, именно они причастны к лучшим проектам в городе. А голосование за присвоение городу почетного звания – действительно объединяющий всех красноярцев проект. Если посмотреть на бюллетени проголосовавших – это люди разного возраста, и не только красноярцы, но и жители из других городов и районов края. Спасибо вам за ваш вклад в сохранение исторической памяти. Я желаю каждому из вас как можно больше таких интересных и важных проектов. И когда президент подпишет указ о присвоении почетных званий «Город трудовой доблести» ряду городов России, мы верим, что среди них будет наш любимый Красноярск – подчеркнула Наталия Фирюлина.

КОНКРЕТНО

Отдать свои голоса и поддержать Красноярск в борьбе за получение почетного звания «Город трудовой доблести» могут все совершеннолетние граждане. Инициативная группа призывает земляков поддержать кампанию по присвоению Красноярску почетного звания РФ «Город трудовой доблести» и проголосовать на сайте красноярскдоблесть.рф. Окончательное решение о перечне городов, удостоенных почетного звания в 2021 году, будет принято на федеральном уровне уже этой весной.