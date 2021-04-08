В Якутске клиентка задавила автослесаря в гаражном боксе

ФОТО: Скриншот с видео

В Якутске во время работы автосервиса произошла страшная трагедия. Женщина-водитель заезжала в гаражный бокс и задавила одного из сотрудников. Мужчина, к сожалению, погиб на месте. Видео снятое камерами наблюдения было опубликовано в телеграм канале NewsOfYakutia.

На видеоролике видно, что автослесарь сидел перед рабочей «ямой», автомобиль должен был встать не доезжая до него. Но этого не происходит, водитель наезжает передней частью машины на мужчину. Его коллеги, увидев это, начинают паниковать. Один из сотрудников забирается в машину и сдаёт назад. Возле одной из фар видно подтёки крови.

Почему автолюбительница вовремя не затормозила – пока остается неизвестным. Как рассказали в Минздраве региона, скорая приехала на место в течение нескольких минут, но медики так и не смогли реанимировать автослесаря. Мужчина скончался в результате полученных им травм.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что проверку по факту трагедии будут проводить в республиканском Следственном Комитете. Корреспондент «Комсомольской правды»-Красноярск запросил информацию о ходе расследования, но ответа пока не поступило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Восстание машин: Автобус в Нижнем Новгороде задавил своего же водителя

Сегодняшнее утро в Нижнем Новгороде началось с трагедии на общественном транспорте – здесь в Сормовском районе автобус насмерть сбил своего же водителя. Подробности трагедии сейчас выясняются. (Подробности)