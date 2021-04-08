«Бобровый лог» приглашает красноярцев на флешмоб «Катай! Загорай!» Фото: Мария ЛЕНЦ

На протяжении 12 лет в красноярском Фанпарке «Бобровый лог» проходило шуточное костюмированное соревнование сноубордистов и горнолыжников под названием «Горнолужник». По традиции он закрывал горнолыжный сезон и собирал десятки участников и тысячи зрителей. К нему готовились креативно, придумывали замысловатые костюмы. Суть состязаний – скатиться с горы, миновать 25-метровую лужу и попытаться остаться максимально сухим. Если вы никогда не были на этом мероприятии, включите воображение и представьте, каково это.

В последний раз «Горнолужник» проводился в апреле 2019 года, после универсиады. Но затем, увы, вмешался коронавирус и нарушил все планы. В 2020 году однозначно были отменены все массовые мероприятия. В нынешнем году организаторы решили также не рисковать, тем более, что в крае по прежнему действуют ограничения.

По традиции "Горнолужник" закрывал горнолыжный сезон Фото: Мария ЛЕНЦ

Но совсем без праздника красноярские сноубордисты и лыжники не останутся. Итак, в ближайшее воскресенье 11 апреля на склоны «Бобрового лога» приглашаются любители фана, горных лыж и сноуборда на весенний горнолыжно-сноубордический флешмоб «Катай! Загорай!».

Для всех, кто в этот день приедет в Фанпарк в купальных и карнавальных костюмах (со спортивным инвентарем, разумеется), проход на подъемник К2 с 12:00 до 14:00 будет свободным!

- Финал горнолыжного сезона в Фанпарке «Бобровый лог», как и его старт, всегда яркое и ожидаемое событие для жителей и гостей города, ведущих активный образ жизни. Мы не могли оставить наших посетителей без красивого мероприятия по случаю завершения сезона. Надеемся, что весенний флешмоб понравится и станет еще одним традиционным мероприятием Фанпарка на свежем воздухе, которое приобщит к занятиям спорта еще больше людей самых разных возрастов и подарит массу положительных эмоций всем участникам, - отметила генеральный директор Фанпарка «Бобровый лог» Елена Гаврилова.

Требования к костюмам постоянные участники знают. А для новичков поясняем: наряд должен быть безопасным, прежде всего для вас самих, чтобы во время подъема по канатно-кресельной дороге и спуска на трассе вы не пострадали. Это первое.

И второе: участники флешмоба должны пользоваться средствами индивидуальной защиты в тех местах, где собираются несколько человек, и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Иначе, увы, придется покинуть мероприятие.