Последние новости Красноярска на утро 8 апреля 2021: новые подробности в деле о нападении на ветерана Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на утро 8 апреля 2021.

Мужчина, напавший на ветерана под Красноярском, за день до задержания осуждал циничное ограбление

Накануне был задержан подозреваемый в ограблении 95-летнего ветерана из Зыкова. Примечательно, что за день до этого, мужчина общался с журналистами на камеру и выражал сочувствие пенсионеру. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Красноярске с балкона 7 этажа выпал голый мужчина

Трагический инцидент произошел на Чкалова в красноярском Студгородске. 33-летний мужчина повис на балконе, после чего сорвался у разбился насмерть. По неподтвержденной информации погибший мог находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

В Красноярский край поступило еще 16,5 тысяч доз вакцины от коронавируса

Препараты уже начали развозить по медучреждениям края. Вакцина поступает в Красноярск каждую неделю и с начала массовой вакцинации, поступило уже свыше 147 тысяч доз «Спутника V». В общей сложности на 5 апреля прививку поставили более 138 тысяч жителей края.

В Красноярске санитар наркодиспансера до смерти забил привязанного пациента

Дело об избиении пациента наркодиспансера ушло в суд. Обвиняемым по делу является 53-летний санитар. Сообщается, что мужчина до смерти избил привязанного к кровати пациента. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Красноярске чистят ливневки, чтобы избежать затопленных улиц

После сильного потепления город начало понемногу топить. На высокий уровень воды жаловались жители Ботанического и Солнечного. Сегодня же дорожно-коммунальные службы принялись чистить городские ливневки.