Красноярцы смогут участвовать в предварительном голосовании за кандидатов «Единой России», не выходя из дома

Фото: Мария ЛЕНЦ

Партийцы обозначили организационные задачи предварительного голосования, подвели итоги работы волонтерского центра и региональной общественной приемной.

«Комсомолка» побывала на встрече и готова поделиться подробностями.

Перед заседанием – неформальное общение. Партийцы не виделись год, есть что обсудить, чем поделиться. Говорят, что в пандемию общались больше, чем раньше, пусть и онлайн, города звонили в районы, районы в города, выручали друг друга, вместе решали проблемы.

- Год был сложный, но, по словам Юлии Парфенчук из Ермаковского отделения «Единой России», нет задач без решений. Несмотря на сложный год, удалось многое.

Юлия Парфенчук Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это и партийные проекты, и программы поддержки местных инициатив, а итог, к примеру, освещение на 21 улице, закладка нового парка культуры и отдыха.

Самое ценное – доверие и большая поддержка односельчан.

Большая работа до выборов

В политсовете участвуют партийцы из всех регионов края. Задачи, которые нужно обсудить, серьезные.

Осенью – Единый день голосования, выборы депутатов Законодательного собрания края и Госдумы.

Наталия Фирюлина Фото: Мария ЛЕНЦ

В мае «Единая Россия» проведет предварительное голосование, чтобы определить кандидатуры, кого выдвинуть на предстоящие выборы.

И решать это будем мы, избиратели. Именно избиратели определят, кто представит партию на выборах в Единый день голосования.

Напомним, как это будет. До 29 апреля все желающие могут подать документы на участие в предварительном голосовании, которое пройдет с 24 по 30 мая 2021 года.

- Предварительное голосование будет максимально открытым и легитимным, - говорит Алексей Додатко, секретарь региональной парторганизации. – Впервые в нашем крае голосование пройдет в электронной форме на сайте pg.er.ru с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуги».

Алексей Додатко Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, именно благодаря электронной форме принять участие в предварительном голосовании смогут все жители края, не важно, где вы территориально в этот момент находитесь, главное, быть зарегистрированным на «Госулугах».

Поэтому один из вопросов, поставленных перед партийцами, – помощь всем желающим с доступом в Интернет и регистрацией на портале «Госуслуги».

Зачем «Единой России» такой механизм с предварительным голосованием? Почему нельзя просто выдвинуть кандидатов сразу на выборы?

Об этом Алексей Додатко тоже сказал.

Во-первых, это формирование партийной команды вместе с населением в честной и здоровой конкуренции. Команда должна и будет обновляться. Во-вторых, таким образом «оформляется» предвыборная повестка «Единой России»: участники предварительного голосования общаются с людьми, получают наказы, выявляют наиболее чувствительные проблемы, волнующие людей в разных территориях края, - так определяются будущие приоритеты в работе партии, база для выстраивания партийной программы. В-третьих, избиратели, которые примут участие в предварительном голосовании, могут стать сторонниками партии и отдадут за нее голоса осенью.

Алексей Додатко Фото: Мария ЛЕНЦ

Вместе мы сильнее

Еще одна тема заседания – итоги работы волонтерских штабов региональных отделений и региональной общественной приемной.

Все солидарны во мнении, что минувший год сплотил партию, научил объединяться, искать выход, быстро решать проблемы.

Вероника Шабалина Фото: Мария ЛЕНЦ

- Очень сложно перечислить все, что делал наш волонтерский штаб весь этот год с первых дней мобилизации, - рассказывает Вероника Шабалина, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Кировского района Красноярска. - Мы занимались всем, о чем нас просили жители. От покупки продуктов и лекарств пожилым пенсионерам и сбора всем районом батареек в больницы до решения сложных, точечных проблем, когда люди обили все пороги и остались только мы. К примеру, была история, когда нашему серебряному волонтеру самой потребовалась помощь. Необходимый аппарат - в Рязани, большая предоплата, боязно отдавать деньги в чужом городе незнакомой организации. Очень быстро связались с местными партийцами и решили вопрос. Мы благодарны всем красноярцам, и партийцам, и нет, и молодежи, и предпринимателям, которые вместе с нами помогали нуждающимся.

- Больше всего в 2020 году за помощью обращались жители края старше 50 лет, пенсионеры. Людей волновали вопросы социального обеспечения, здравоохранения и изменений в ЖКХ, требовались юридические консультации. Всего к нам поступило было тысячи обращений, - рассказывает Наталия Фирюлина, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» об уроках и итогах работы в пандемию. – Пандемия научила нас работать в онлайн-режиме, мы стали гибкими в этом смысле, появились и новые форматы - тематические недели, посвященные конкретной проблематике.

После пандемии писем и звонков меньше не стало. Люди поняли, что помощь реальна. На заседании Наталья Филюрина обозначила регионам четкую задачу – общественные приемы должны открыться и эффективно работать везде.

По словам Алены Мироновой, координатора КРО ВОД добровольцев в здравоохранении "Волонтеры-медики", много успешных дел было сделано именно благодаря совместной работе всех активистов.

Алена Миронова Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы уже не первый год вместе работаем над проектами, самый крупный – «Здоровый день – здоровое будущее» со школьниками, поэтому мы сразу нашли общие моменты для взаимодействия с «Единой Россией». В пандемию партия нам помогла охватить край, мы не так широко представлены, а партия есть везде. И, конечно, та помощь врачам, которая была оказана совместными усилиями, была существенной и очень важной.

Финальный момент заседания – вручение медалей и благодарственных писем отличившимся и партийных билетов новичкам. Большинство – из регионов, много учителей, есть врачи, студенты, рабочие.

Юрий Коршун - машинист буровой установки, волонтер, донор со стажем. В пандемию в отделении Кировского района партии был «нарасхват»: в свободное время возил врачей, лекарства и продукты пенсионерам.

Юрий Коршун Фото: Мария ЛЕНЦ

- Вы и так помогаете людям, зачем вам билет? - интересуемся у нового партийца.

- Мне нравится быть волонтером, быть в команде единомышленников. Вместе мы сильнее, можем сделать больше.