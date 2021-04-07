Фото с места эвакуации жителей затопленных домов Красноярска показатели спасатели

Фото с места эвакуации жителей затопленных домов Красноярска. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Жаркий день накануне, 6 апреля, обернулся проблемами для жителей Октябрьского района Красноярска, чьи дома расположены в непосредственной близости к речке Бугач. Из-за обильного таяния снега озеро в районе мясокомбината переполнилось, произошел аварийный сброс воды в речку. Однако Бугач еще не вскрылся, поэтому вода пошла поверх льда. В зоне подтопления оказались переулок Лесосибирский и улица 6-я Пригорная. В общей сложности 7 приусадебных участков, из них на 4 участках вода в жилых домах поднялась выше уровня пола на 5 сантиметров. Всего в этих домах проживает 11 человек, из них 4 детей.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Для оказания помощи выехали сотрудники специализированного автотранспортного предприятия и Центра обеспечения мероприятий ГО, ЧС и ПБ Красноярска. А также сотрудники пожарно-спасательного гарнизона краевого центра. Они производят откачку воды с наиболее подтопленных подворий. Эвакуируют материальные ценности и помогают людям спасать имущество, поднимать его, например, на чердаки, чтобы не намокло.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального МЧС, всего привлечены 59 человек и 26 единиц техники. Техника используется, в том числе, на отсыпке дамбы.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Что касается эвакуации жителей домов, попавших в зону подтопления, то на базе стационарного центра обслуживания населения «Родник» развернут пункт временного размещения населения. Там сейчас находится семья – двое взрослых и двое детей. Остальные жители частного сектора перебрались к родственникам.