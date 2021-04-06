Новости сегодня: что случилось в Красноярске 6 апреля 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на сегодня, 6 апреля 2021.

В Красноярске в СИЗО перевели подозреваемого по делу о мошенничестве с медицинским оборудованием

До этого предприниматель Сергей Вакуленко находился под домашним арестом. Он является одним из фигурантов дела о поставках некачественного оборудования в Красноярскую краевую клиническую больницу. Второй – Константин Егоров, сын гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова.

В Красноярске талыми водами затопило кладбище Бадалык

Часть крупнейшего городского погоста ушла под воду. Также от воды пострадали павильоны, где продается похоронная атрибутика. Как сообщают очевидцы, топить кладбище начало еще 5 апреля, а уже сегодня, после резкого потепления, ситуация стала плачевной.

Бюджет Красноярска получит дополнительно 700 миллионов рублей

Деньги должны пойти на ремонт учреждений, питание младшеклассников в школах, оптимизацию дорожного движения, повышение зарплат бюджетникам и другие благие цели. Сейчас депутаты Горсовета решают, принимать ли корректировку.

В Красноярске выплатят компенсацию обманутым дольщикам недостроя на Металлургов

Деньги получат дольщики дома на Металлургов, 51. Выплаты получат 38 человек, а размер возмещения будет определен индивидуально. Напомним, что в общей сложности компенсацию получат дольщики 19 красноярских недостроев.

В Красноярске начали «будить» фонтаны, но заработают не все

Еще одна хорошая новость. Постепенная реконсервация фонтанов уже началась, но скорого ввода в эксплуатацию ждать не приходится, так как процесс совсем небыстрый. Заработают фонтаны примерно через месяц, а некоторые из них так и останутся в «спячке», их ждет реконструкция.