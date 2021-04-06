Еще 7 человек умерли от коронавируса в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, в регионе у еще 122 человек за сутки подтвердился диагноз «коронавирус». В общей сложности в Красноярском крае зарегистрировано 67 516 случаев заражения. По данным краевого Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости ковидом составляет 0,2%.

Прирост выздоровевших несколько снизился. Впервые за долгое время за сутки вылечились меньше 100 человек. Оперштаб сообщает о 99 выздоровевших пациентах. За все время в Красноярском крае выписался из больниц 62 491 человек. Число активных случаев увеличивается – 5 025.

Вместе с тем, снижается и прирост летальных случаев. За сутки жертвами коронавируса стали еще 7 человек. С начала пандемии COVID-19 от болезни скончались 3 223 красноярца.

- На сегодня 15 523 человека под наблюдением врачей (+1164 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 523 человека. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 544 183 (+490 за последние сутки), - добавляют в оперштабе Красноярского края.