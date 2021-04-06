Кто убирать будет: растаявший снег показал, насколько замусорены красноярские газоны

Растаявший снег показал, насколько замусорены красноярские газоны Фото: Мария ЛЕНЦ

Из года в год картина повторяется: растаял снег – и обнажился весь накопленные за зиму мусор. Много пластика, бутылки и стаканы. Коробки от сока, бумага, полиэтиленовые пакеты, упаковки от чипсов и мороженого. Этому место в контейнере для отходов, а оно оказывается на улицах города. И дело тут не в том, что «дворики плохо убирают» - такой аргумент очень часто приводят возмущенные горожане. Проблема в культуре поведения.

Вот такое небольшое видео снял корреспондент «Комсомольской правды»-Красноярск на улице Крупской. Кстати, обратите внимание, что возле остановки вполне даже сносно. Основной мусор – под окнами домов. Делайте выводы, что называется.

Вот уже несколько дней на улицах города работают специалисты Управления зеленого строительства, собирают мусор с газонов, в местах общего пользования. А вот наводить порядок на придомовых территориях должны управляющие компании.

В скором времени, как только в городе полностью сойдет снег, будет объявлен традиционный двухмесячник благоустройства (в минувшем году его отменили из-за коронавируса). Жителей пригласят выйти на весеннюю организованную уборку города. Так что пора готовить инвентарь.

Кстати, возобновляет работу Трудовой отряд главы города (ТОГГ), идет набор на май. Заявки могут подать подростки в возрасте от 14 до 18 лет, с 13 апреля на сайте www.отряд.мымолодые.рф. В каждом районе города будут сформированы мобильные бригады для благоустройства города. Ребята выйдут убирать мусор и зачищать незаконные рекламные носители.

- В этом году трудовому отряду исполняется 18 лет, команда трудового отряда значительно обновилась и сейчас идет подготовка по открытию новых направлений работы для подростков на три летних месяца. В мае на работу выйдет более 350 подростков, каждый боец получит средства индивидуальной защиты: маски, перчатки и антисептики. С каждым месяцем количество бригад будет увеличиваться и летом на улицы города выйдут работать 2400 бойцов ТОГГ, - рассказал командир трудового отряда Роман Витенко.

Более подробную информацию о проведении набора можно узнать в официальной группе ТОГГ «ВКонтакте»: https://vk.com/toggkrsk или по телефону штаба: 201-54-91.