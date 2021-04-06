Чистый фристайл! Левобережный региональный оператор обеспечил вывоз мусора во время первенства мира по фристайлу и сноуборду

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов, за 10 дней на «Сопке» побывали более 14 тысяч зрителей. Для обеспечения своевременной уборки мусора с территории кластера на маршрут ежедневно выходили два мусоровоза Iveco. В соответствии с требованиями безопасности, которые предъявляются к соревнованиям такого уровня, операторы получили специальные пропуска, автомобили каждый раз проходили регистрацию в специальной системе допуска.

Исполнительный директор «КРК» Антонина Югай отметила, что компания уже накопила релевантный опыт работы на особых объектах и мероприятиях мирового уровня:

«Такие масштабные события – это всегда особая ответственность и особые требования к действиям принимающей стороны. Сотрудники нашей компании уже хорошо знакомы с подобной спецификой, они успешно отработали на Универсиаде–2019, в 2020 году обслуживали Кубок мира по фристайлу, первенство мира по кёрлингу среди юниоров. Кроме того, получили навыки строгого соблюдения мер санитарной безопасности во время самоизоляции из-за коронавируса, когда компания по просьбе администрации города организовала вывоз мусора с блок-постов на левобережье Красноярска».