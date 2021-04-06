Страшилки в стиле 90-х: куда из Красноярских магазинов пропал сахар Фото: Мария ЛЕНЦ

В последние пару недель красноярцы обратили внимание, что в магазинах сначала возросли цена на сахар – где-то на рубль, а где-то на все пять. А затем он и вовсе исчез. Точнее пропал востребованный и доступный сахар-песок. Коробки с дорогим рафинадом по-прежнему стоят на полках, а привычного фасованного песка – нет. И тут же завертелись обсуждения: что происходит?!

В последний раз о пропаже тех или иных продуктов мы говорили год назад, когда в начале ограничений, связанных с пандемией коронавируса, жители страны начали скупать гречку, соль и туалетную бумагу. К счастью, все быстро поняли, что проблем с продуктами не будет и пустые полки нам не грозят. И прекратили нездоровый ажиотаж. Во всяком случае, в Красноярске было именно так.

А сейчас сахар. Самолично побывав накануне в супермаркете, обращаем внимание, что действительно, ассортимент сахара уменьшился. Но полки не пустуют. Сахар лежит, аккуратно расфасованный в подсобке по килограмму в обычные полиэтиленовые пакеты. Цена – да, выросла, 55 рублей за кило. Что не так с сахаром?

Как удалось выяснить «Комсомольской правде»-Красноярск, ритейлеры не переживают по этому поводу. Сейчас распродают свои старые запасы и готовятся получать новые. Дело в том, что производители решили приостановить выпуск продукта после заявления правительства от 22 марта, которое пообещало выделять субсидии на компенсацию производственных затрат с 1 апреля. При условии, если завод отгружает сахар торговым сетям по фиксированной цене 36 рублей за килограмм, получает сверху еще по 5 рублей.

Поэтому заводы и приостановили отгрузку сахара. Ситуация нечестная, согласитесь, по отношению к потребителю. Но на календаре уже 6 апреля, будем надеяться, что сегодня-завтра продукт первой необходимости вернется на полки магазинов, причем без накрутки со стороны розничных продавцов. В конце концов вся эта манипуляция направлена была на сдерживание цены.