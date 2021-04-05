Ловкость рук и немного мошенничества: в Якутии кассир вынесла из банка 35 миллионов рублей наличными

В Якутии кассир вынесла из банка 35 миллионов рублей наличными Фото: Мария ЛЕНЦ

Как вынести из банка 35 миллионов наличными за 56 дней? Жительница якутского города Верхоянска наверняка могла бы продать свою историю для сценария криминального фильма и затем с шиком потратить вырученные деньги где-нибудь в южных странах. Но только после того, как отбудет срок в колонии. А грозит ей немало – до 10 лет заключения. Разработанная схема казалась идеальной, но дала сбой и привела гражданку на скамью подсудимых.

Началось все с долгов. Долги, скажем так, непростые. Насмотревшись больших денег на работе (а работала подозреваемая кассиром в банке) она решила сорвать большой куш на торгах и брокерских операциях в интернете. Рекламы разных площадок на просторах всемирной паутины полно. Причем вполне легальных. Только чтобы зарабатывать на них, нужны знания, опыт и чутье. Профессиональные трейдеры месяцами на специальных курсах учатся и то не застрахованы от провалов. А тут – обычная жительница из глубинки захотела разбогатеть влегкую.

Можем предположить (тут будет разбираться суд), что ей не повезло так не повезло – проигралась. Стала брать кредиты в своем банке – и снова проигралась. А отдавать-то надо. И сделать еще одну ставку хотелось, вдруг повезет. И денежки – они вот, рядом, в сейфе лежат, искушают. И тогда она придумала, как из забрать и при этом не вызвать подозрений.

По информации МВД России по Республике Саха (Якутия) деньги подозреваемая выносила 56 дней – с 1 июля по 25 августа 2020 года. Если вычесть оттуда выходные, получается 40 рабочих дней, то есть по 875 тысяч в день! (Наверняка это были 5-тысячные купюры. Иначе по любому было бы заметно уносить пухлые пачки тысячных купюр).

Схема, говорят, следователи, была простая: приносила с собой утром поддельные купюры, подменяла их тайком на настоящие, упаковывала в вакуумные пакеты и ставила на них свою подпись. Никто ничего не замечал. Но однажды прокололась и на нее вышли сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействии коррупции.

В этой истории масса вопросов: как женщина ухитрялась менять деньги и выносить настоящие? Неужели там не было видеокамер? Почему никто не спохватился за эти почти два месяца, что в хранилище вместо денег лежат подделки. И где же она столько нашла столько фальшивых бумажек? А может, у нее был подельник?

«КП» продолжает разбираться в этой истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кассир ограбила свой банк на 4 с лишним миллиона рублей ради обещания любимого на ней жениться

На скамье подсудимых сидела уже «глубоко» беременная Настя и сквозь туман ловила каждое слово судьи. Слушала и не верила своим ушам: пять лет тюрьмы. Не мифический, условный, а реальный срок! В памяти всплыли слова бывшего: «Ничего не бойся, малыш, тебя не осудят, ты же беременная». Но у следствия и полиции на этот счет, видимо было другое мнение. Когда на 7 месяце беременности Настя очутилась в СИЗО, сказка закончилась… (Подробности)

70-летняя пенсионерка сколотила деревенскую «банду» и ограбила банк, чтобы купить квартиру внучке

В молодости Ирина Семенова (имена изменены – прим.ред.) была социальным работником, помогала одиноким пенсионерам в родном ленинградском селе Киришского района. А в 90-е переквалифицировалась в страхового агента. Сейчас, на пенсии, бабушка тоже не сидит на месте – поет в хоре и выступает на всех городских праздниках. (Подробности)

В Красноярске нашли похищенные у инкассаторов 2,3 миллиона рублей

МВД РФ официально сообщили: все похищенные деньги найдены! Преступники не успели потратить из них ни рубля. Впрочем и сами деньги они делили и прятали так же по-дилетантски, как и совершили сам налет. (Подробности)

В Красноярском крае мошенники ограбили банк на 1 миллион рублей

В Кежемском районном суде вынесли приговор паре мошенников, которые ограбили банк на 1 миллион рублей. Сумма, конечно, скромнее, чем вынесла из Лесосибирского банка «бедная» Настя, но схема примерно такая же: сотрудница банка проворачивала махинации с кредитными картами, зачисляла на них деньги, а ее сообщник их обналичивал. (Подробности)