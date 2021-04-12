От «Космоса» до «Планеты»: как водителю-новичку в Красноярске не заблудиться в трех кольцах

Запомнить все дороги в новом городе очень трудно. Да и не нужно! Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов для будущих водителей. Какое счастье, что меня это уже не интересует, права получила в августе 2020 года. Но есть другие проблемы, теперь я - новичок, накатывающий километры и опыт. Что творится на дорогах Красноярска, - рассказывать не надо. И потому мои первые поездки были воскресными. По максимально пустому городу я накатывала километры, запоминала знаки, смотрела, когда и где лучше перестроиться. Помогали многолетний опыт пассажира и штурмана, многократно исхоженные пешком знакомые улицы. Перед поездкой в город продумывала маршрут, писала на листочке нужные точки, чтобы логично и удобно было добираться от одной до другой. Подружка смеялась: «Первый раз такое вижу!»

И только в том случае, когда нужно было ехать в незнакомое место, иногда включала Яндекс.Карты. В приложении, к слову, с недавних пор доступна полноценная автомобильная навигация с подсказками и предупреждениями о камерах, ограничениях скорости, пробках, дорожных событиях.

Все самые важные подсказки всегда перед глазами. Фото: Мария ЛЕНЦ

Но я же знаю город, думала я, пользуясь Картами время от времени. Сильно ошибалась… Оказалось, полезная штука даже для тех, у кого отличная топографическая память. И даже для тех, кто каждый день ездит по одному и тому же маршруту. На эти открытия мне понадобилось время. И я поделюсь, что успела понять за эти несколько месяцев на водительском месте.

Я новичок и скорость не превышаю?

Знаю, что Яндекс.Карты просигнализируют, если начну ехать со скоростью выше разрешенной, и всегда будет начеку, если вдруг задумаюсь. В момент превышения мой «штурман» подает звуковой сигнал и на экране начинает мигать красным «алерт», предупреждая о нарушении скоростного режима.

- Ну, это мне точно не нужно, я новичок и езжу медленно, - спорю я с приложением. И ошибаюсь.

«Впереди камера на полосу», - строго говорят мне Яндекс.Карты и точно, у меня на спидометре 65. Спасибо, дорогие!

Даже на знакомом маршруте, после поворота с Маерчака на Свободный, от перекрестка до виадука, на совсем крошечном участке, стоит знак 40. Не все его видят, не все ему подчиняются. Но Карты знают все, и я правил теперь не нарушаю.

Даже не подозревала, что на самом деле я тоже превышаю скорость, совсем немного, но мой контролер очень чувствителен и строг. Еще раз спасибо – штрафы платить точно не придется!

Я в «пробочное» время не езжу?

Знаю, что опытные водители, прекрасно знающие маршрут, всегда включают Яндекс.Карты. Парадокс? Вовсе нет. Приложение показывает все альтернативные маршруты с учетом заторов. Чтобы не стоять в пробках, карты подскажут, как их объехать - эта функция помогает сэкономить время, нервы и бензин.

- Но я же новичок! Я стараюсь ездить либо днем, либо позже 9 вечера, без пробок, - снова спорю я с гаджетом. И снова проигрываю.

Вот только один пример: поехала на незнакомый адрес на улице Новосибирской, построила маршрут. Как только доехала до нужного места, выключила и в голове прокладываю маршрут на работу, на улицу Никитина, помощник мне больше не нужен, дорогу я знаю. Каким-то чудом все же включаю приложение и оно ведет меня… совсем в другую сторону!! Я думала ехать через центр, но Яндекс.Карты повели меня на Николаевский проспект, вовремя подсказали держаться правее, я съехала на Дубровинского и без перекрестков и почти без светофоров докатила до Стрелки!

Опытный водитель, наверное, улыбнется. Но для новичка каждый новый маршрут – открытие!

Доехать до любимого магазина без пробок и нарушений теперь не проблема. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дорога в «Планету» за покупками теперь каждый раз разная – мой теперь уже постоянный помощник знает, как быстрее добраться здесь и сейчас. Мои заученные маршруты больше не нужны. У меня есть другие, более рациональные, более «быстрые». И на листочек я давно ничего не пишу, даже вспоминать смешно…

Ааааа, куда ехать?

Особенно непросто новичку на сложных развязках (круговое движение, мосты, съезды с виадуков). Яндекс.Карты показывают схему движения, говорят — «держитесь правее», «держитесь левее», то есть помогают занять нужную полосу, а не метаться по дороге.

Пожалуй, для водителя-новичка это самая полезная функция! Вместо паники «ааа, куда мне ехать» я теперь заранее перестраиваюсь на нужную полосу. В Красноярске на многих улицах есть полосы только направо или только налево, и если опытные водители ныряют с одной на другую как рыбы в воде, новички теряются, тормозят, или, наоборот, стараются пролезть, словом, создают аварийные ситуации. Поэтому подсказки Яндекс.Карт – самое оно!

Строим очередной маршрут! Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, заголовок про то, как новичку не заблудиться в трех кольцах – не ради красного словца! Живу в Емельяновском районе, и в Красноярск могу въехать только через кольца. Хорошо, что есть помощник, который всегда со мной. Но если с Яндекс.Картами определилась, то как удобнее разместить в машине телефон - еще не решила. Вот здесь нужен совет опытных водителей. Купила магнит, но с него телефон слетает и угол экрана неудачный - бликует. Кладу на сиденье в «нишу» из шарфа или свитера – ненадежно. А что делаете вы?

И еще совсем не умею искать парковочные места в центре. Вдруг есть еще неоткрытый для меня секрет? Что скажете?