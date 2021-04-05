Новости сегодня: что случилось в Красноярске 5 апреля 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Два премиум-авто, 170 тысяч долларов и 2 килограмма золота: у сына гендиректора «Сибиряка» изъяли имущество и отправили под арест

Константин Егоров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с поставками медицинского оборудования в Красноярскую краевую клиническую больницу. В СИЗО предприниматель пробудет до 29 мая 2021 года. Кроме того, силовики провели обыски в доме Константина, а также у его отца Владимира.

На Кузнецовском плато в Красноярске нашли контейнеры с химическими отходами

Свалку с контейнерами обнаружили недалеко от скандально известного полигона «Серебристый». Находкой уже заинтересовалась прокуратура, которая подключила к делу полицию. Емкости уже обследованы, и сейчас специалисты выясняют, насколько они опасны для окружающей среды. Кроме того, сейчас выясняется, кто является собственников химотходов.

Ещё 11 школьников отравились после школьного обеда в Красноярском крае, один из них в больнице

В окрестностях Красноярска дети продолжают страдать от массовых отравлений. Едва забылись случаи зимние случаи, как в железногорской Школе Космонавтики отравились сразу 11 учеников. Причем, это уже вторая волна отравлений в учреждении. Один из детей и вовсе попал в больницу. Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства.

95-летнего ветерана в Красноярском крае избили из-за 20 000 рублей

Вопиющий инцидент произошел в Зыково. Неизвестный напал на пенсионера в его же квартире. И все ради 20 тысяч рублей. Нападавший все еще не пойман, но полицейские работают над этим. Прокуратура же взяла расследование под свой контроль.

Красноярские школы эвакуировали из-за массовых сообщений о минировании

Очередная волна минирований прошла по школам Красноярска. На этот раз пострадали ученики первой смены нескольких учреждений города. Занятия были отменены, а полиция принялась выяснять, что случилось.