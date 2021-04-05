Вкусно. Полезно. Натурально

Линия фасовки творога «Никольское здоровье». Фото предоставлено компанией

Здоровая продукция

«Никольское здоровье» – сравнительно молодой бренд натуральной молочной продукции, но уже успел закрепиться на рынке, завоевать доверие и любовь покупателей.

В 1999 году в селе Никольское Емельяновского района на базе одного из помещений в то время еще молодой, начинающий бизнесмен с горящими глазами Валерий Михайлович Карандин практически с нуля построил небольшой цех по производству молока. На предприятие пришли работать мастер-технолог Любовь Федосовна Каракулова, начальник производственного цеха Анатолий Прокопьевич Вальков. 18 января 2000 года были выпущены первые 500 литров. Вторым продуктом стало сливочное масло. Специально для этого на заводе установили сепаратор и стали вырабатывать деревенское масло-сбойку. Вкус настоящего молока и масла настолько понравился покупателям, что пришлось расширять и производство, и ассортимент.

Масло «Никольское здоровье». Фото предоставлено компанией

Сегодня «Никольское здоровье» – это более 20 наименований молочных и кисломолочных продуктов разного уровня жирности: молоко, кефир, ряженка, снежок, йогурты, сметана, сливки, творог, масло без улучшителей вкуса, стабилизаторов, загустителей, искусственных компонентов и ГМО. Все только здоровое и натуральное! В молочной продукции вы не найдете ничего кроме молока цельного и специальных заквасок. Все молочное сырье – самого высшего сорта – поставляется из экологически чистых Балахтинского, Новоселовского, Сухобузимского, Емельяновского районов Красноярского края. Благодаря качеству выпускаемой продукции спрос постоянно растет, и производство набирает обороты. В 2018 году ООО «Агроник» прошло государственную проверку и было включено в реестр «Национальная система сертификации». А по итогам 2019 года компанию признали одним из лучших в России предприятий перерабатывающей молочной промышленности и внесли в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета».

Линия фасовки напитка «Снежок». Фото предоставлено компанией

Обновление ассортимента

Несмотря на то, что 2020 год был трудным, предприятию удалось приобрести новейшее автоматизированное оборудование и подготовить выпуск новой продукции. В условиях пандемии производство ни на минуту не останавливалось и продолжало работу в жестких условиях с соблюдением всех необходимых требований. На протяжении более 20 лет на предприятии ежегодно обновляется ассортимент. В 2021 году «Никольское здоровье» порадовало покупателей термостатными вкусовыми йогуртами – с вишней, черникой, персиком и клубникой. Ближе к лету на предприятии планируют выпуск питьевых йогуртов в тетрапаке с кусочками фруктов и добавлением натуральных соков. А оборудование для производства творожно-плавленой продукции позволит запустить линейку сыров, в том числе и сладких.

Йогурт со вкусом ванили. Фото предоставлено компанией

- Полезность молочных продуктов зависит от правильного состава. Наша продукция изготовлена из натурального цельного молока, а не восстановленного, - рассказывает Татьяна Иванова, заместитель генерального директора по производству компании «Агроник». – Новинки, которые мы предлагаем попробовать, - исключительно натуральный продукт, термостатный, из цельного молока с добавлением бифидобактерий. Это полезно для пищеварения, подходит как взрослым, так и детям. Мы готовим йогурты так – в нормализованную смесь вносим закваску с бифидобактериями, а затем в термостатной камере продукт достигает своей густоты путем естественного заквашивания.

Лаборатория завода. Фото предоставлено компанией

Строгий контроль

Все товары бренда «Никольское здоровье» выпускаются по техническому регламенту безопасности пищевой продукции и декларации соответствия установленным требованиям и нормам. Кроме того, ряд молочных продуктов проходит тщательную проверку по системе добровольной сертификации «Красноярское качество», что дает право размещать на упаковке изображение кедровой ветки и шишки. Если увидите такую маркировку, будьте уверены – ГМО и ГМИ в такой продукции нет. Кстати, компания «Агроник» ежегодно успешно подтверждает качество своих товаров.

По программе производственного контроля анализы сырья и продукции каждую неделю сдаются в аккредитованные лаборатории. Проверяют молоко-кефир-творог-кисломолочку и в собственной лаборатории завода. Здесь же оценивается и качество сырья, которое предоставляют сельхозтоваропроизводители, - кислотность, уровень жирности, проводятся тесты на антибиотики. Образцы готовой продукции, пока не вышел срок годности, обязательно хранятся на предприятии в специальном холодильнике. Если возникнут вопросы к качеству партии, которая была отправлена на реализацию, то используя контрольные образцы, всегда можно проанализировать ситуацию и определить, на каком этапе произошел сбой – на производстве или в магазине при неправильных условиях хранения. К слову, сроки годности товара марки «Никольское здоровье» минимальные, потому что продукция натуральная, живая.

С первого пакета молока

Коллектив в компании «Агроник» сравнительно небольшой, всего 180 сотрудников, из которых на производстве с селе Никольское трудятся 60 человек. Работают и молодежь, и старшее поколение. Многие – целыми семьями. С самого основания предприятия на заводе работал начальник производства Анатолий Прокопьевич Вальков, его супруга, Любовь Ивановна, сначала была технологом, потом стала начальником производства. Их дочь Татьяна получила высшее образование и тоже пришла работать на предприятие. Еще одна семья-династия Каракуловых: технолог Любовь Федосовна трудилась на заводе «с первого пакета молока», ее дочь сейчас работает кладовщиком на складе готовой продукции. Практически со времени основания компании на производстве работает главный технолог Александра Павловна Жарких, мастер по ремонту оборудования Андрей Алексеевич Рябцев.

Линия фасовки сметаны. Фото предоставлено компанией

Где купить?

Продукция марки «Никольское здоровье» в полном ассортименте представлена во многих магазинах Красноярска, павильонах шаговой доступности и в местных торговых сетях – «Красный Яр», «Мясная лавка Премьер», «Царский стол». Уточнить, есть ли в магазинах рядом с вашим домом любимый продукт от «Никольского здоровья», можно на сайте компании nikolskoemoloko.ru или по телефону +7 (391) 258-11-14. Периодически в магазинах проходят акции на конкретные продукты марки. До 7 апреля в магазинах «Красный Яр» покупайте творог и биойогурты со скидкой.