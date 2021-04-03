В Красноярске на «Siberian Power Show» прошел чемпионат по пощечинам

В Красноярске прошел «Siberian power show» и чемпионат по пощечинам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошел первый день «Siberian Power Show» и чемпионат по пощечинам. Напомним, «Siberian Power Show» - мультиспортивый чемпионат, который объединяет любителей разных видов спорта.

В Красноярске прошел «Siberian power show» Фото: Мария ЛЕНЦ

Его справедливо называют главным событием года. Мероприятие в России уникальное. К слову, в Красноярске его уже проводили ранее. Однако, в прошлом году обошлось без SPS из-за пандемии коронавируса.

Мультиспортивый чемпионат, который объединяет любителей разных видов спорта Фото: Мария ЛЕНЦ

Одним из соревнований, который организуют в рамках «Siberian Power Show» - это чемпионат по пощечинам. Его проводят не среди профессиональных спортсменов, а среди так называемых «людей из зала», которые тоже занимаются спортом. Напомним, в 2019-м году благодаря этим соревнованиям мы узнали, кто такой Василий Камоцкий. Он был неоспоримым победителем среди состязаний по «затрещинам».

Один из чемпионатов, который организуют в рамках «Siberian power show» - это чемпионат по пощечинам Фото: Мария ЛЕНЦ

К слову, в этом году первое место в чемпионате по пощечинам занял таксист.

Чемпионат проводят не среди профессиональных спортсменов, а среди так называемых «людей из зала» Фото: Мария ЛЕНЦ

Раньше соревноваться разрешалось большему количеству людей, но сейчас участвовать разрешили лишь 8 добровольцам.

В финал в этом году вышли два брата-мусульманина Фото: Мария ЛЕНЦ

Чемпионат по пощечинам длился сравнительно недолго – 30-40 минут. Перед стартом участников распределяли по весу, потом прошли спарринги. Так получилось, что в финал в этом году вышли два брата-мусульманина. Религия не позволяет брату драться с братом, поэтому последний поединок получился более, чем мирный.