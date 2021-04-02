Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве

ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») и Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края заключили соглашение о взаимодействии в вопросах улучшения экологической обстановки в Красноярске. Документ подписали министр экологии Павел Борзых и управляющий директор предприятия Владимир Афанасин.

Стороны договорились о реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение воздействия на атмосферный воздух, а также о раскрытии информации о выбросах. Красноярский цементный завод будет передавать в ведомство показатели выбросов загрязняющих веществ при помощи системы автоматического контроля, установленной на дымовой трубе. Сейчас оборудование запущено в тестовом режиме, ведется работа по его аттестации и поверке. Не позднее июля текущего года система автоматического онлайн-мониторинга будет введена в эксплуатацию.

Кроме того, предприятие, которое при наступлении режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) I степени сокращает выбросы загрязняющих веществ как при действии режима II степени, взяло на себя обязательство по повышению эффективности мероприятий до 20%. Таким образом, вращающиеся печи № 3-5 будут эксплуатироваться менее интенсивно.

При действии режима НМУ завод готов обеспечивать инспекторам министерства доступ на производственную площадку. Специалисты будут проверять выполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и производить необходимые замеры.

Ознакомиться с работой газоочистного оборудования ООО «Красноярский цемент» и мероприятиями по снижению выбросов смогут не только инспекторы ведомства, но и представители общественности. Для этого на предприятии будут регулярно проводиться экологические экскурсии для жителей города.

«Перечень мероприятий, которые отражены в соглашении, говорит о том, что предприятие со всей ответственностью подходит к вопросам экологии нашего города. Подчеркну, что Красноярский край – один из первых регионов, где выстроена работа органов власти и предприятий по передаче данных производственного мониторинга промышленных выбросов. Считаю, что каждый житель края вправе знать всю информацию о состоянии атмосферного воздуха. Такую работу мы продолжим и с другими крупными предприятиями», – отметил Павел Борзых.

Договоренность о подписании соглашений с промышленными компаниями по осуществлению мониторинга и снижению выбросов была достигнута на совещании, которое губернатор Красноярского края Александр Усс провел 9 февраля на территории ООО «Красноярский цемент».

«Вопросы экологии для холдинга «Сибирский цемент» являются приоритетными. Красноярский цементный завод – промышленное предприятие, выпускающее нужную для всего края продукцию, – работает в строгом соответствии с природоохранным законодательством, соблюдая нормативы предельно допустимых концентраций. Мы понимаем, что производство находится в городе, где живем мы сами, наши родные и близкие. Это накладывает особую ответственность, поэтому в очередной раз мы добровольно берем на себя повышенные обязательства, которые позволят максимально снизить воздействие предприятия на атмосферу Красноярска», – пояснил Владимир Афанасин.

Напомним, в 2019-2020 годах на Красноярском цементном заводе были завершены три масштабных инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 800 млн рублей: строительство новой дымовой трубы высотой 130 метров, модернизация вращающейся печи № 5 и ее оснащение современным электрофильтром швейцарского производства. В результате их реализации предприятие – участник федерального проекта «Чистый воздух» – добилось снижения выбросов твердых веществ (пыли) более чем в три раза к уровню 2017 года. По итогам 2019-го доля ООО «Красноярский цемент» в общем валовом объеме выбросов в атмосферу Красноярска от всех стационарных источников составила порядка 2%.