«Новые люди» поддержали социальные проекты Красноярского края в рамках конкурса «Марафон идей»

В Красноярске подведены итоги конкурса "Марафон идей". Семь финалистов - семь ярких инициатив. Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Финалисты волнуются... В зале собрались семь человек, чьи инициативы вызвали живой интерес организаторов всероссийского конкурса под названием «Марафон идей». Каждое из предложений – нужное, понятное, достойное внимания. Их смысл – как улучшить жизнь своего города, помочь окружающим, сделать досуг ярче. Итак, семь финалистов, кто же из них получит поддержку?

В Красноярске подвели итоги конкурса социальных инициатив, который запустила партия «Новые люди». Заявки на участие принимались ровно месяц, с 12 февраля по 12 марта, на сайте партии. Откликнулись 65 регионов, результат впечатляет – 15 327 заявок. И 241 идея – из Красноярского края. Причем большинство участников «Марафона идей» – это молодежь в возрасте от 18 лет до 35 лет. И это радует – это означает, что нынешнее поколение неравнодушно к потребностям окружающих, оно переживает за социальную сферу, за экологию, за благоустройство общественного пространства.

Первое место в конкурсе завоевали сразу три участницы, приехавшие из Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства. Группа поддержки - замдиректора по учебной части. Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Идеи родились коллективно

Будет правильным сказать немного о каждом проекте, которые прошли в финал в Красноярском крае. Очень ярко презентовали свои инициативы три участницы из города Ачинска. Юлия Морзова, Анастасия Борцова и Виктория Предеина. Все они – преподаватели Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства (но заявки подавали отдельно). Колледж высоко котируется в регионе, в нем учится тысяча студентов, а вот общественное пространство возле трех учебных корпусов и общежития оставляет желать лучшего. Так получилось, что многие годы властям было не до этого. Но когда был объявлен конкурс «Марафон идей», педагогический коллектив колледжа решил: это шанс и им нужно воспользоваться. Студенты их поддержали.

Первая идея – превратить скучную и унылую пешеходную зону (по которой, к слову, каждый будний день проходит до 3 тысяч человек) в Студенческую аллею. Средства нужны только для приобретения расходных материалов – металла и электродов. Все остальное студенты-сварщики сделают сами: смастерят занимательные малые архитектурные формы – вазоны, урны и лавочки. Разобьют клумбы и высадят цветы и кустарники.

Второй проект касается другой территории, прилегающей к колледжу, там будет убрать мусор, сформировать безопасную пешеходную тропу и придать эстетический вид, засадив кустарниками. Предлагают вишню, это отличная идея. А в рамках третьего проекта нужно создать общественное пространство для культурного отдыха под названием «Территория музыки». Название говорит само за себя. Там будут проходить самодеятельные концерты, где одни жители Ачинска будут выступать, а другие – смотреть и слушать.

Участницы конкурса подошли к оформлению заявок со всей ответственностью: составили проекты, сметы, заручились поддержкой студентов и администрации города. Поэтому три проекта из Ачинска разделили между собой первое место и получили 200 тысяч рублей на реализацию.

Очень радует, что в конкурсе участвует молодежь, за нею - будущее. Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Досуг и общение – это здорово

Красноярка Олеся Желудкова работает с особенными детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ее идея – создание инклюзивной территории «Двигаем мечты», где ребята могли бы общаться, заниматься, творить добрые проекты вместе с волонтерами. Сейчас у Олеси занимаются всего десяток таких детей, хотелось бы больше, да условия не позволяют. Но когда у нее получится реализовать свою идею (обратите внимание, мы говорим не «если», а «когда»), центр «Двигаем мечты» может принимать и сотню особенных ребятишек. И это здорово.

Эко-кинотеатр на острове Татышев, под открытым небом – идея Максима Кулижникова. А проект «Карта проблем города» предлагает Рабони Файёзов. Оба заслуживают внимания, хотя не до конца доработаны. Но энтузиазма у этих молодых людей столько, что они наверняка доведут их до логического завершения. Нужно только немного времени и сил – и все получится. Максим и Рабони получили от организаторов конкурса для своего старта 50 тысяч рублей на двоих.

И еще один проект, который прошел в финал. Денис Анопченко привез его с юга Красноярского края, из Минусинска. Это касается оказания бесплатной помощи для социальных групп населения – пожилых людей, ветеранов, инвалидов, одиноких матерей и матерей-одиночек. Денис хочет собрать в команду электрика, слесаря, сантехника, которые помогут что-то починить, заменить, отреставрировать. На первый взгляд работы незначительные, а для людей порой – жизненно необходимые.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Красноярском крае Евгений Гореленков. Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Это нужно всем

На конкурс жители Красноярского края, напомним, прислали 241 идею. И даже если они не получили финансовой поддержки сейчас, на них организаторы все равно обратили внимание. Ведь любая предложенная мысль может стать эволюционной, если ее правильно сформулировать и придать нужное направление. Такие идеи можно и нужно аккумулировать и затем использовать для всего общества, в рамках всей страны.

- Суть этого проекта – собрать фонд идей, которые мы могли бы реализовывать. Этакая копилка инициатив, которая обрабатывается нашими комитетами, затем они будут обработаны и войдут в повестки наших кандидатов на предстоящих выборах, - рассказывает руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Евгений Гореленков. – Ни одна заявка не останется без внимания. И те финалисты, которые сегодня не получили денежной поддержки, получат нашу инициативную помощь. Наша команда готова включатся в их реализацию.

Справка «КП»: Партия «Новые Люди» была создана 1 марта 2020 года. Ее основатель – президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. И вскоре «Новые люди» сделали первую заявку на участие в политическом процессе – выдвинули кандидатов для участия в сентябрьских выборах в 12 регионах страны. Сегодня штабы партии созданы в 73 регионах страны. И уже в нынешнем году «Новые люди» намерены выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре.